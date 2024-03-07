臉書與澳洲展開新對決

澳洲政府多年前領先全球，率先制定強迫網路巨擘與新聞媒體達成授權協議的法律，但臉書母公司Meta日前表示，將停止為臉書顯示的新聞內容付錢給澳洲新聞出版商，跟澳洲當局展開新一輪對決。

路透報導，新聞出版商與澳洲等國政府主張，當新聞報導的連結出現在臉書與谷歌平台時，這些科技企業在廣告收益方面獲得不公平的利益。Meta則一直在縮減推廣新聞與政治內容，並稱新聞連結現在是用戶動態消息的很小一部分。

Meta表示，將放棄在澳洲與美國推廣新聞的臉書標籤，並指該公司2023年取消了英國、法國和德國的新聞標籤。聲明指出，因此，「我們不會在這些國家為了傳統新聞內容簽訂新的商務協議，也不會特地為了新聞出版商提供新的臉書產品」。

澳洲2021年通過新聞媒體議價法，成為第一個強迫數位平台付費給媒體的國家，Meta的最新決定讓該公司跟澳洲當局對撞。澳洲總理艾班尼斯說，臉書從其他公司的資本、人才和新聞投資獲益，這不公平。

Meta與澳洲媒體的大多數協議為期三年，將於今年到期。雖然交易金額沒有公開，但澳媒稱臉書的協議對新聞業一年價值達7,000萬澳幣（約新台幣14.4億元）。如今Meta不願續約付費，根據新聞媒體議價法，澳洲必須決定是否任命一名調解員，以及是否對Meta處以罰金。

谷歌的澳洲媒體授權協議大都為期五年，將於2026年屆滿。發言人表示，已開始協議續約談判。