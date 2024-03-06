4成日本銀行引進AI！旨在提高獲利及精簡人力 逐步邁向完全數位化

四成日本銀行已開始使用人工智慧(AI)。日本銀行業為了提高獲利及精簡人力，開始在提款機或資產分析等日常業務採用生成式AI(generative AI)。

4成銀行已使用AI

據《日經新聞》報導，日本全國銀行協會會長加藤正彥表示，「2023年使用生成式AI的日本銀行出現大量成長。111家會員中，有4成已在使用或開始使用生成式AI。」

當地銀行已經透過生成式AI處理文字、語音及視覺資訊以及執行日常業務。加藤正彥指出，生成式AI可以草擬Email給客戶，從今年4月起，該協會會員銀行將使用AI監督大量交易數據，以便發現洗錢活動。

在日本便利商店設置ATM提款機的七銀行(Seven Bank)則開發採用生成式AI的ATM，可透過聲音或視覺訊息來服務客戶，而且能夠通曉多種語言。該銀行總裁松橋正明說，「在話務中心使用AI後，還能進行10至12種語言的對話。」

加藤正彥指出，過去5年來70％的支票和帳單已經數位化，節省了443億日元(約93億台幣)成本。他預計2027年3月底，支票和帳單業務將完全數位化。

使用AI技術提升業務

據《日本時報》報導，顧問公司埃森哲AI業務主管史密斯(Keri Smith)說，「每家銀行都必須思考人才策略，以及如何擴大使用AI技術。」

在花旗集團4萬名程式設計師將在3月底前實驗不同AI，紐約梅隆銀行執行長文斯指出，由於AI可以在夜間寫草稿並準備相關數據，使得該公司的分析師可以晚兩小時起床，繼續完成研究報告。

埃森哲指出，未來3年，銀行使用生成式AI可以提升生產力多達30%。該公司研究也發現，約60％的銀行提供的例行業務主要涉及收集和處理數據，這些可以由生成式AI輔助。史密斯認為，「銀行的核心業務是存款和貸款，這不會改變。」

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