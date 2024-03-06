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投資人趕在Fed啟動降息前 狂買債券基金

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
隨著Fed預料今年稍後將降息，投資人今年來已湧入債券基金。路透
隨著Fed預料今年稍後將降息，投資人今年來已湧入債券基金。路透

隨著美國聯準會Fed）預料今年稍後將降息，投資人今年來已湧入債券基金，先用當前較高的債券殖利率獲益。

美銀全球公司與EPFR機構的數據顯示，全球投資人今年來到2月28日止已投入1,130億美元到債券基金，約為流入貨幣市場帳戶2,340億美元的一半，但遠高於流入股票基金的840億美元。

PGIM固定收益首席投資策略師提普（Robert Tipp）指出，許多資金正在尋求更長期的收益，流入債券基金的資金已強力轉正，「隨著各國央行正處於當前緊縮循環的高峰，投資人目前的整體構想是，我們現在應該投資債券」。

當各國央行降息，目前現金與約當現金投資的5%報酬率也會迅速下滑，特別是若Fed更積極降息以回應潛在危機。

以各地來看，美國債券基金今年來強力吸金，金額超越去年同期。巴克萊研究公司的數據顯示，上週短期政府公債與公司債基金大失血，但資金持續大幅流入長期債券基金，暗示在Fed轉向升息前，投資人可能正遵循知名債券投資人的建議，拉長債券組合的存續期。

先鋒集團抵押擔保證券（MBS）、機構及市場波動部門主管琴格里（Brian Quigley）指出，通常來說，Fed升息循環的終點都是固定收益資產的長期買進良機，「在過去四輪升息循環中，美國債券在Fed最後一次升息的一年與三年後，報酬率都高於現金」。

Fed 報酬率 投資人 美國 聯準會

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