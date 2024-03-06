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全球主要經濟體房價今年料將溫和上漲 僅中國、德國將下跌

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球主要經濟體房價今年將溫和上漲，預料只有德國和中國大陸房價會下跌。路透
全球主要經濟體房價今年將溫和上漲，預料只有德國和中國大陸房價會下跌。路透

路透訪調的專家認為，全球九個經濟體的房價今年將溫和上漲。

路透在2月15日~3月4日訪調100多名專家，並且分析最新預測的房價中位數後發現，在美國、英國、加拿大、德國、澳洲、紐西蘭、印度、中國大陸及杜拜（阿拉伯聯合大公國）中，今年預料只有德國和中國大陸房價會下跌，德國看跌1.7%，中國大陸將跌0.9%。

房價漲幅最大的經濟體預料將是印度的7%，杜拜以6%的漲幅預估居次，澳洲以5%的漲幅預測排名第三，紐西蘭的預料漲幅為4.8%，美國房價預期將上漲3.3%，加拿大看漲1.2%，英國估將持平。

這個結果顯示，房價在新冠疫情期間大漲勢的短暫溫和的修正，已告一段落。多國央行升息以抑制通膨，連帶推升房貸利率，使已取得低利率的現有屋主售屋意願降低，特別是美國。儘管多數人士都預測主要國家央行今年將降息，但房貸利率預料近期還不會降至疫前水準。

萊坊全球研究主管貝利（Liam Bailey）表示，在許多市場的供應維持緊俏，良好的供應相當有限，因為人們目前的房貸利率較低，不想出售這些房地產，以免失去這些較低利率的合約。

在被問及未來兩三年可負擔住房的供需缺口變動時，99位分析師中有74人認為，若非保持不變、就是會擴大。

另有67%受訪分析師認為（109位中的73人）表示，未來一年首購族的購屋負擔能力將提高，其他受訪者則認為將惡化。

房地產

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