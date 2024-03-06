比特幣創新高後猛烈下殺 先衝上69,000美元再暴跌14%

比特幣過去24小時走勢有如雲霄飛車，在衝上歷史新高沒多久後一路狂瀉，接著反彈，最新價格回到63,000美元左右。這也反映許多交易人士在幣價創新高之後趁機獲利了結。

在台灣時間5日深夜11時，比特幣一度大漲2.5%至69,191.95美元，是兩年多來首度創新高，但幾乎緊接著就開始下殺，在6日清晨4時左右一度重挫14%，跌破6萬美元大關，下探至59,317.16美元，稍後再溫和回升。

加密貨幣基金Split Capital創辦人艾布蒂卡爾（Zaheer Ebtikar）表示：「由於幾乎所有買進比特幣的人現在都獲利了，我們有很大機會看到一些獲利了結。」

這一波價格動盪是比特幣大漲大跌本質的最新例子。比特幣近期大漲是受到衍生品市場的多頭押注所強化，在衍生品市場中，投資人可利用永續期貨對他們投資標的部位槓桿達100倍。根據加密貨幣數據追蹤業者Coinglass的資料，隨著比特幣由紅翻黑、逆轉先前的漲勢，在永續期貨市場中，有超過8億美元的多頭部位迅速平倉。

隨著現貨比特幣ETF在美國上市，加上比特幣供應即將減少，比特幣今年上演驚人的反彈行情。從它周二的高點來算，比特幣2024年迄今的漲幅約達63%，勝過全球股市並提振了整個數位資產市場的樂觀情緒。

具諷刺意味的是，比特幣的捲土重來很大程度上要歸功於長期被視為其敵對力量的美國證管會（SEC），因為證管會1月初核准現貨比特幣ETF，擴大了比特幣在大眾市場的可接觸性，幫助加密產業扭轉2022年熊市以及隨後包括FTX倒閉在內的一系列破產事件造成的不利局面。

一波波資金穩定地流入貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity Investments）等重量級業者發行的比特幣ETF，在不到兩個月內淨流入額大約80億美元。此時，正值比特幣區塊鏈即將迎接「減半」事件，也就是提供給比特幣「挖礦」的獎勵會減少一半，代表比特幣供應會減少一半。這些因素都推動了多頭氛圍。

OSL SG交易部門主管馮·漢尼許表示：「即將創新高，加上當前現貨ETF的動能，以及即將來臨的減半題材，都驅動了場邊觀望者實實在在的『FOMO』害怕錯過心態。」