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第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

蘋果、特斯拉率那斯達克下殺 道瓊下挫逾400點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為，科技股周二遭拋售是獲利回吐的結果。路透
策略師認為，科技股周二遭拋售是獲利回吐的結果。路透

美國股市三大指數周二全面下跌超過1%，蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）等大型科技股繼續下跌，聯準會（Fed）主席鮑爾談話和一系列經濟濟數據，市場出現獲利了結賣壓。

道瓊工業指數下跌404.64點，跌幅1.0%，收在38,585.19點。標普500指數跌52.3點，跌幅1.0%，報5,078.65點；那斯達克綜合指數下跌267.92點，跌幅1.65%，收在15,939.59點。

蘋果股價下跌2.8%，已連續五個交易日下跌，Counterpoint Research說今年前六周iPhone在中國大陸的銷量下滑24%；特斯拉大跌3.9%，該公司位於柏林附近的歐洲超級工廠因遭涉嫌縱火襲擊而停止生產。

花旗策略師周二在一份報告中寫道，美國科技股的看漲部位處於三年來最高水平，全球其他市場也看似處於偏高價位，這導致回調風險加劇。

與此同時，投資人的焦點轉向貨幣政策前景，鮑爾將於周三和周四前往國會參加半年一次的聽證會；預計鮑爾將強調不急於降息。

美國適逢兩黨「超級星期二」初選 。法國盛寶銀行銷售交易主管Andrea Tueni說：「今天是有風險的一天，轉向避險模式是有道理的。」

周二公布的經濟數據喜憂參半，美國服務業2月景氣擴張放緩，就業下降，而新訂單增長創六個月新高，顯示服務業的潛在力道。

周二公布的採購經理人指數(PMI)報告證實，儘管Fed自2022年3月以來已升息525個基點，但經濟仍在持續增長。另一項調查顯示，1月美國工廠訂單降幅超預期。

有的策略師認為，科技股周二遭拋售是獲利回吐的結果。

嘉信理財的高級投資策略師Kevin Gordon說：「也許有人正在撤走籌碼，在高漲的類股獲利了結，同時在鮑爾發表講話之前，在我們獲得大量勞動市場數據之前，心理緊張是合理的。」

另外，據彭博新聞報導，由於美國打擊向中國大陸出口先進技術，超微（AMD）銷售專為中國市場定製的人工智慧（AI）晶片的努力中遇到障礙。超微跌0.1%，費城半導體指數下跌2%。台積電ADR跌2.4%。輝達（Nvidia）仍上漲0.9%。

Target大漲12%，這家零售商發布的全年同店銷售預測高於分析師預期，並押注當日送貨服務、產品發布和新的會員計劃將刺激客戶的消費。

Microstrategy暴跌21%，此前這家比特幣開發公司宣布非公開發行6億美元的可轉換優先票據，所得資金將用於購買比特幣。

特斯拉 美股 蘋果 道瓊指數 那斯達克

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