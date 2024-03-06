美超微股價一年漲十倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Super Micro）過去一年股價飆漲近十倍，18日開盤被納入標普500指數後，將取代輝達（NVIDIA），成為標普500指數「頭號飆股」。但高盛警告美超微競爭前景，加上部分投資人獲利了結，美超微股價5日早盤重挫5.7%。

美超微4日收盤股價大漲近19%、達1,074.34美元，創新高，累計過去12個月飆漲近十倍，相較之下，輝達同期間股價漲幅257%相對失色。美超微光靠今年來的漲幅，市值就大增約440億美元、達約600億美元。

美超微元月公布超乎預期的上季財報，暗示AI需求強勁，之後將在18日開盤前被納入標普500指數，都成為股價走勢利多。

Rosenblatt證券分析師莫斯曼4日表示，美超微股價只花一年多就從102美元飆升至突破1,000美元，主要是AI相關需求增加且有利的成長預估。他給予美超微「買進」建議評級，目標價為1,300美元。

美超微5日在美股早盤遭遇賣壓。高盛分析師黃麥可（Michael Ng，音譯）認為，美超微是經過證實的「AI贏家」，股價「價位公允」，未來以AI基建迎合雲端服務供應商需求的「定位良好」，但預期這塊市場已更加擁擠，戴爾和思科等硬體競爭對手更加偏重企業市場。

他指出，「其他規模更大的業者…都已在市場推出為AI訓練優化的解決方案」，因此「隨著競爭加劇，美超微最近幾季急升的市占率可能會降低到常態水準。」在美超微聚焦於以更具價格競爭力的產品贏得市占之際，息前稅前利潤可能下滑。

他給予美超微中立評級，目標價941美元，比美超微4日收盤價低12.4%。華爾街目前普遍仍看多美超微，根據彭博彙整的資料，美超微獲得11個買進評級、四個中立持有、僅一個賣出建議。

AI 超微

延伸閱讀

輝達股價年餘翻倍 專家憂AI泡沫化衝擊大

廣達卡位 H200 傳第3季投產 被問出貨！林百里豎大拇指狂讚

大底成形的車電開始上攻

超微、美超微、輝達 AI供應鏈總體檢

相關新聞

羅比尼：美今年降息不到三次

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼預測，今年美國經濟將繼續保持活力，而聯準會（Fed）今年降息次數可能不到三次。而素有「...

淡馬錫投資OpenAI 有影

英國金融時報（FT）報導，新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）正與OpenAI討論投資事宜，這是首次有政府...

專家憂泡沫衝擊超越.com

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）又達成另外一項里程碑：市值超越沙烏地阿拉伯國家石油公司，成為全球市值第三高的上市公司，且...

美超微股價一年漲十倍

AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Super Micro）過去一年股價飆漲近十倍，18日開盤被納入標普500指數後，將取代...

東京核心CPI加速攀升

被視為日本全國通膨領先指標的東京2月核心消費者通膨，加速攀升，支撐日本銀行（央行）近期終結負利率政策的前景。另外，日本高...

印尼GDP增速 五年內拚8%

印尼準總統普拉伯沃發下豪語，一旦接掌這個東南亞最大的經濟體，要在五年內讓印尼經濟成長率加速至8%，同時維持財政紀律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。