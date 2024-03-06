美超微股價一年漲十倍

AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Super Micro）過去一年股價飆漲近十倍，18日開盤被納入標普500指數後，將取代輝達（NVIDIA），成為標普500指數「頭號飆股」。但高盛警告美超微競爭前景，加上部分投資人獲利了結，美超微股價5日早盤重挫5.7%。

美超微4日收盤股價大漲近19%、達1,074.34美元，創新高，累計過去12個月飆漲近十倍，相較之下，輝達同期間股價漲幅257%相對失色。美超微光靠今年來的漲幅，市值就大增約440億美元、達約600億美元。

美超微元月公布超乎預期的上季財報，暗示AI需求強勁，之後將在18日開盤前被納入標普500指數，都成為股價走勢利多。

Rosenblatt證券分析師莫斯曼4日表示，美超微股價只花一年多就從102美元飆升至突破1,000美元，主要是AI相關需求增加且有利的成長預估。他給予美超微「買進」建議評級，目標價為1,300美元。

美超微5日在美股早盤遭遇賣壓。高盛分析師黃麥可（Michael Ng，音譯）認為，美超微是經過證實的「AI贏家」，股價「價位公允」，未來以AI基建迎合雲端服務供應商需求的「定位良好」，但預期這塊市場已更加擁擠，戴爾和思科等硬體競爭對手更加偏重企業市場。

他指出，「其他規模更大的業者…都已在市場推出為AI訓練優化的解決方案」，因此「隨著競爭加劇，美超微最近幾季急升的市占率可能會降低到常態水準。」在美超微聚焦於以更具價格競爭力的產品贏得市占之際，息前稅前利潤可能下滑。

他給予美超微中立評級，目標價941美元，比美超微4日收盤價低12.4%。華爾街目前普遍仍看多美超微，根據彭博彙整的資料，美超微獲得11個買進評級、四個中立持有、僅一個賣出建議。