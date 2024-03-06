印尼GDP增速 五年內拚8%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

印尼準總統普拉伯沃發下豪語，一旦接掌這個東南亞最大的經濟體，要在五年內讓印尼經濟成長率加速至8%，同時維持財政紀律。

普拉伯沃5日在雅加達一場投資座談會上也承諾，新政府將把現任佐科威政府打下的經濟基礎發揚光大，並聚焦於對投資人友善的政策。

非正式估票結果顯示，這位前軍事將領暨現任國防部長在2月大選的得票率將近60%，若本月出爐的官方計票結果確認他當選，普拉伯沃將於10月就職。

在選後首次公開發言中，普拉伯沃列出新政府施政優先順序，強調施政焦點將擺在具包容性的經濟成長、對投資人友善的政策，並改善經濟效率不彰。他說：「我個人深信，我們能提振成長。據我估計，未來四、五年之內，我們會看到8%的成長率，甚至更高。」

他說：「我們想要成長，但也想要克服貧窮、創造就業、消除飢餓。前方的路非常清楚。我們將推動效率，推動理性的決策。」

與目前水準相比，普拉伯沃預估的成長率野心極大。過去十年來，印尼經濟每年穩定成長5%，新冠肺炎疫情期間除外。印尼央行預測，今年成長率可望超過5.1%。

印尼 成長率

延伸閱讀

曾涉排華、鎮壓學運…印尼準總統普拉伯沃獲四星上將 挨批洗白政治污點

可怕！外國女遊客玩卡丁車竟「頭髮捲車輪」 頭皮遭掀起慘死印尼

印尼大選後內閣微調 佐科威延攬反對黨主席入閣

普拉伯沃中文感謝中國大使 學者：不代表新政府只親中

相關新聞

羅比尼：美今年降息不到三次

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼預測，今年美國經濟將繼續保持活力，而聯準會（Fed）今年降息次數可能不到三次。而素有「...

淡馬錫投資OpenAI 有影

英國金融時報（FT）報導，新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）正與OpenAI討論投資事宜，這是首次有政府...

東京核心CPI加速攀升

被視為日本全國通膨領先指標的東京2月核心消費者通膨，加速攀升，支撐日本銀行（央行）近期終結負利率政策的前景。另外，日本高...

印尼GDP增速 五年內拚8%

印尼準總統普拉伯沃發下豪語，一旦接掌這個東南亞最大的經濟體，要在五年內讓印尼經濟成長率加速至8%，同時維持財政紀律。

馬斯克掉落首富寶座

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯重登全球首富寶座，是2021年以來首度重返此地位；特斯拉執行長馬斯克則在當了九個多月全球首富後...

特斯拉銷售疲弱 股價暴跌

特斯拉（Tesla）股價4日收盤暴跌逾7%，5日早盤繼續下挫，中國大陸銷售數據疲軟、新一輪降價促銷措施，都引發需求憂慮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。