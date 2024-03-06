印尼GDP增速 五年內拚8%

印尼準總統普拉伯沃發下豪語，一旦接掌這個東南亞最大的經濟體，要在五年內讓印尼經濟成長率加速至8%，同時維持財政紀律。

普拉伯沃5日在雅加達一場投資座談會上也承諾，新政府將把現任佐科威政府打下的經濟基礎發揚光大，並聚焦於對投資人友善的政策。

非正式估票結果顯示，這位前軍事將領暨現任國防部長在2月大選的得票率將近60%，若本月出爐的官方計票結果確認他當選，普拉伯沃將於10月就職。

在選後首次公開發言中，普拉伯沃列出新政府施政優先順序，強調施政焦點將擺在具包容性的經濟成長、對投資人友善的政策，並改善經濟效率不彰。他說：「我個人深信，我們能提振成長。據我估計，未來四、五年之內，我們會看到8%的成長率，甚至更高。」

他說：「我們想要成長，但也想要克服貧窮、創造就業、消除飢餓。前方的路非常清楚。我們將推動效率，推動理性的決策。」

與目前水準相比，普拉伯沃預估的成長率野心極大。過去十年來，印尼經濟每年穩定成長5%，新冠肺炎疫情期間除外。印尼央行預測，今年成長率可望超過5.1%。