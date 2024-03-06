馬斯克掉落首富寶座
電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯重登全球首富寶座，是2021年以來首度重返此地位；特斯拉執行長馬斯克則在當了九個多月全球首富後，又退居老二的位置。
根據彭博億萬富豪指數4日的資料，貝佐斯資產淨值為2,003億美元，高於馬斯克的1,977億美元，歐洲精品巨擘LVMH集團執行長阿諾特則以1,975億美元居第三。近年來，馬斯克、阿諾特和貝佐斯輪流當首富。這份排行榜依據市場變動、經濟和其他報告等因素來衡量個人財富。
馬斯克4日痛失首富地位，主要因特斯拉股價當日重挫7%，馬斯克財富等於一天蒸發176億美元。他這天也算是禍不單行，因他收購推特（現稱「X」）後拒付1.28億美元資遣費，氣得前執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）等四名推特前高層一狀告到加州法院。
另一方面，這回是60歲的貝佐斯從2021年來首度重奪首富地位。
馬斯克與貝佐斯的身家差距一度達1,420億美元，然而，隨著亞馬遜與特斯拉股價走勢分歧，差距持續縮小。雖然特斯拉與亞馬遜都名列「美股七雄」，但特斯拉股價今年來重挫近25%，馬斯克的財富銳減313億美元；相較下，亞馬遜股價今年來大漲逾18%，貝佐斯財富隨之增加了234億美元。
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