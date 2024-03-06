淡馬錫投資OpenAI 有影

英國金融時報（FT）報導，新加坡主權財富基金淡馬錫控股公司（Temasek）正與OpenAI討論投資事宜，這是首次有政府支持的集團可能入資這個ChatGPT的催生者。據兩位知情人士表示，淡馬錫高階主管近來曾與OpenAI執行長奧特曼多次會面。

另一位相關人士指出，淡馬錫原先是有興趣投資奧特曼的Hydrazine Capital創投公司，但最近的會談也將OpenAI納入。他並表示，會談還在初步階段，但持續進行中，雙方對投資的規模尚未達成協議。

OpenAI與淡馬錫都拒絕對此事發表看法。

會談的時機相當微妙，因為奧特曼正在尋求金主，來挹注他的半導體計畫，這將讓OpenAI降能夠降低對輝達的依賴。他上個月曾推文指出，「建立大規模的AI基礎設施，以及強韌的供應鏈，攸關經濟競爭力。OpenAI將能幫就幫」。

儘管2022年11月ChatGPT問世後，營收已大幅成長，但奧特曼表示迄今仍在賠錢，因為建立與訓練模組的成本極大。估計未來幾年建立AI基礎設施及其他項目的成本將從數千億美元到7兆美元不等，不是傳統科技業創投資本主所能承擔得起的。

奧特曼也在與中東及亞洲一些口袋夠深的投資者洽談集資事宜，包括阿聯國安顧問塔赫農，以及軟銀的孫正義等人。

淡馬錫2,870億美元的投資組合中，包括一些全世界首要的科技創投公司。據該基金的管理單位表示，AI是投資的關鍵焦點，目前已經投資的相關標的包括英國的Robin AI，南韓的AI晶片新創公司Rebellions，及矽谷的生成式AI晶片設計公司d-Matrix。

在2014年之前，淡馬錫沒有在已開發國家設立辦公室，但如今在亞洲之外，從巴黎、倫敦乃至舊金山、紐約，都有它的據點。