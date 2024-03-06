聊天機器人Claude 3竄起

被視為OpenAI最強大競爭對手之一的新創公司Anthropic，4日推出新版聊天機器人「Claude 3」系列，並宣稱在多項基準測試中，該公司的AI模型表現擊敗OpenAI的ChatGPT。

Anthropic 4日發布三款新AI模型，分別是Claude 3 Opus、Sonnet、Haiku。該公司說，其中功能最強大的Claude 3 Opus，在許多基準測試的表現優於OpenAI的GTP-4，以及Google的Gemini 1.0 Ultra。

執行長達里奧·阿莫迪受訪時說，「這是AI模型中的勞斯萊斯，至少目前是這樣。」

這家公司由OpenAI前員工阿莫迪兄妹檔等人於2021年成立。董事長丹妮拉·阿莫迪表示，儘管Claude 3 Opus費用較高，客戶手頭上若有極度複雜的認知任務，像是準確處理難懂的財務分析，仍會選擇使用這款AI。

Claude 3 Opus每處理100萬筆數據，要價15美元，GTP-4 Turbo處理同樣數據的價格為10美元。

關於聊天機器人容易提供錯誤訊息，也就是產生「幻覺」；丹妮拉指出，這些模型只受訓要預測下一個字，而AI幻覺要降至0%，非常非常困難。該公司在新版AI試圖解決此一問題，宣稱Claude 3回答正確的機率提高一倍，也比較不會捏造事實。

為了讓用戶能放心相信Claude 3，這款聊天機器人不久會引述參考素材，來佐證生成的答案。丹妮拉說，他們不只廣泛強化Claude的能力，也提高準確性，讓該公司更能服務商業客戶。

據Anthropic，Claude 3是該公司首款「多模態」（multimodal）AI系列，能夠回答文字詢問和圖像問題。