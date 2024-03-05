全球股票牛市當道 為何專家稱榮景難持續？142國「這數據」給答案

全球股市表現正向，美國標準普爾500今年更創下歷史新高，歐洲股市、日本日經也都創下新高。然而，專家擔憂，股市創下佳績，有賴於公司利潤與分紅的表現，但過去企業利潤仰賴「低稅」、「低利率」的條件，如今各國開始課重稅，股市恐怕也難維持長紅的表現。

股市屢創佳績

《半島電視台》報導，近期全球股市高漲，日本股市也首度突破4萬點，其中東京威力科創（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）等科技股漲幅居前，其他包括亞洲股市、歐洲股市也創紅盤，大多肇因人工智慧進步，帶動科技公司市值上漲熱潮。

《經濟學人》報導，2022年通膨狀況加劇，各國央行都調漲利率來應對，加上去年三月銀行業恐慌等狀況，都曾使得股市暴跌。但就長期趨勢來看，股市暴跌的狀況都是突發事件，股市長期仍呈現上漲趨勢，如民眾若於2010年在美國標準普爾500股市投資100元美金，至今就會變為600美金。

然而，許多專業投資人在思考，股市上漲是否來到盡頭？研究人員指出，就目前美國公司的成長狀況來看，很難維持近期股市熱絡的狀況，更有專家警告「未來利潤增長與股票回報率將大幅下滑」。

低稅、低利率正消失

如今股市與企業強勁的表現，其實有賴於過去友善的政治、經貿環境。各國政府於1989年以來，都提供企業相當低廉的稅負，公司利潤增加的同時，也能提供更高的股利給股東；同時，過去全球維持相當低的利率，也讓企業面臨較小的借貸成本，意味著現在公司利潤表現如此亮眼，相當程度仰賴「低稅收」與「低利息」的挹注。

針對142個國家分析發現，各國2022年與2023年的企業稅率已經出現上升趨勢，如英國公司稅的稅率從19%提高到25%；各國政府對大型跨國企業也制定了15%的企業稅，一旦政策生效，國際大公司要負擔的稅額可能提高6到8%。

對此，許多投資者將希望放在人工智慧上，盼企業的科技革命能夠帶來生產力革命性的提升，協助企業削減成本，還能促進經濟成長與企業利潤。

【更多精采內容，詳見 】