比特幣市值飆升近歷史高點 為何幣值能暴衝？金融機構是大戶

加密貨幣比特幣市值飆破68000元美金，今年漲幅超過5成，接近歷史高點。比特幣高漲的原因，很大程度歸功於許多投資公司投入數十億購買比特幣，加上美國政府批准「現貨比特幣ETF」，使得市場信心高漲，也進一步推升幣值增長。

比特幣市值爆衝

《CNN》報導，比特幣迄今為最大的加密貨幣，幣值衝破68000美元，顯見市場信心高昂。因為在過去幾個月來，美國監管機構批准與加密貨幣資產掛勾的基金，許多投資者也將「比特幣」納入投資組合，推升了該數位資產的需求。

美國也於今年1月出現了11款「現幣比特幣ETF」，問世一個月以來，已經吸引超過42億美金投入。該ETF的吸引力在於，投資者無須在加密貨幣交易所開設數位錢包，但也能取得比特幣作為資產。

《路透社》報導，投資分析公司Spectra Markets交易員唐納利指出，加密貨幣表現相當優異，因為比特幣仍是高波動技術與熱錢流性的指標，意味著市場又回到2021年的樂觀情緒，一切投資價值都在上漲。

金融機構也是大戶

《BBC》報導，因為比特幣的系統設計，全球僅會有2100萬枚比特幣，為相對稀缺的資產，預計有超過400萬枚比特幣在加密貨幣交易所流動，或者掌握在個體大戶的手中，尚未被開採的比特幣則僅有140萬枚，而目前受監管的投資企業預計擁有93萬枚比特幣。

專家指出，個人散戶對比特幣的興趣愈來愈濃厚，如大型投資企業或銀行等公司成為坐擁大量比特幣的「鯨魚」時，也正推升比特幣的價格與需求，預計短期之內比特幣還是會呈現上升趨勢。

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