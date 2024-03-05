BIS警告：服務業通膨頑固 可能使多國央行延後降息

國際清算銀行（BIS）4日表示，主要央行即將贏得抗通膨之戰的勝利，但也警告全球服務業物價今年都可能頑固地維持強勁，從而導致央行延後降息。

BIS發布最新季報指出，有理由對主要央行即將贏得抗通膨之戰保持「審慎樂觀」。BIS貨幣與經濟部門管波里歐（Claudio Borio）表示，「主要央行都已採取果決行動，避免通膨變得根深蒂固，「同時，經濟活動展現驚人韌性，金融體系也保持良好」。

但BIS也警告，主要央行仍面臨風險。報告指出，不管是先進經濟體、還是新興經濟體，由於勞動市場緊俏，勞力密集、因而對薪資波動更敏感的服務業物價維持居高不下的時間都將比預期更久，若服務業物價進一步攀漲，「通膨減緩可能放慢，從而可能促使貨幣政策維持更緊更久」。

在各國央行抗通膨的「最後一哩路」上，服務業通膨持續上漲已證實為一大阻礙，BIS表示，「基本事實為服務業物價通常會更加僵固」，「若服務業物價符合之前的趨勢，僵固性可能更加嚴重，進一步（讓各國央行）延後降息」。

紐約大學經濟學教授葛特納（Mark Gertler）指出，在通膨最近一波漲勢的早期階段，薪資確實增加，但幅度小於整體通膨，「如今在其他物價持續放緩之際，薪資正出現持續上漲的追趕效應」。多國央行都已指出，薪資壓力及其造成的長期服務業通膨，是壓低整體物價成長的一大挑戰。

一些經濟學家也已警告，消費者對服務業的需求為意外之高，已進一步推升服務業通膨，通膨放緩可能要花更久的時間，「報復性支出已確立」，「因為歐洲積累儲蓄、美國所得增加，我們未看到服務業需求受重創」。

這份報告也探討在新冠疫情之後，隨著去全球化和人口老齡化重塑主要經濟體，既不過於寬鬆也不過於緊縮的中性利率（經濟學家所稱的R*利率）可能水準。

報告指出，隨著服務業的經濟產值占比提高，通膨壓力可能更為頑固，現在R*利率可能會更高，但評估該利率的不確定性也很高。