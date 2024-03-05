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彭博：AMD想銷售降規版AI晶片給中國 遭遇美國政府阻力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊引述知情人士報導，超微（AMD）在試圖銷售專為中國大陸市場設計的AI晶片時，遇到了美國政府的阻礙。路透
彭博資訊引述知情人士報導，超微（AMD）在試圖銷售專為中國大陸市場設計的AI晶片時，遇到了美國政府的阻礙。路透

彭博資訊引述知情人士報導，超微（AMD）在試圖銷售專為中國大陸市場設計的AI晶片時，遇到了美國政府的阻礙。這是華盛頓打擊對大陸出口先進技術行動的一 環。

要求匿名的知情人士透露，AMD原本希望獲得美國商務部核准，能把AI處理器賣給大陸客戶。據悉，這些晶片是「降規版」，性能比AMD賣給中國大陸以外市場的AI晶片更低，這樣的設計是為了符合美國的出口限制規定。

然而，知情人士說，美國官員告知AMD，這款晶片更能依然太強大，該公司必須獲得美國商務部工業和安全局的許可才能出售該晶片。

AMD沒有立即發表評論，工業和安全局則拒絕發表評論。目前尚不清楚AMD是否正在申請許可。

美國一直限制大陸取得能夠用來發展AI模型的先進半導體，以及能用來製造這些晶片的工具，原因是擔心北京當局將藉此取得軍事優勢。美國總統拜登在2022年發表一套初步的出口管制措施，接著在2023年10月強化規定，並且限制業者向中介國家的銷售。

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