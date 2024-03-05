台積電ADR大漲3.3% 逼近歷史新高 較台北交易溢價20.2%
台積電ADR周一繼續大漲3.3%，收在138.26美元，連續三日上漲，較台北交易溢價20.2%，邁向2022年1月14日創下的歷史新高140.66美元。
輝達上周五收盤市值首次突破2兆美元後，周一再大漲3.6%，費城半導體指數也受激勵上漲1.1%。
台積電ADR周一盤中一度漲到141.99美元，逼向2022年1月13日盤中新高145美元。
美國股市三大指數周一全面下跌，受輝達之外其他大型科技股「七雄」回落所累，在經濟數據公布和聯準會（Fed）主席鮑爾國會作證之前稍事整理。
道瓊工業指數跌97.55點，跌幅0.3%，報38,989.83點；標普500指數跌6.13點，或0.1%，收在5,130.95點；那斯達克綜合指數回落67.43點，跌幅0.4%，報16,207.51點。
台灣加權股價指數周一在AI概念股的激勵下大漲369.38點，收在19,305.31點。台積電大漲5.2%，收在725元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 158.57 +1.51 141.50 12.06
中華電 CHT 120.61 -0.57 121.50 -0.73
台積電 TSM 871.73 +3.26 725.00 20.24
聯電 UMC 48.80 -0.90 48.85 -0.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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