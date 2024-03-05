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演唱會將帶來3.7億美元收入 星國泰勒絲經濟發功

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，搶到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國表示，實際的補助金額低於外界謠傳。美聯社
泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，搶到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國表示，實際的補助金額低於外界謠傳。美聯社

泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，爭取到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國4日表示，實際的補助金額低於外界謠傳，但相關的經濟效應超出補貼。

泰勒絲本月2到9日，預定在新加坡舉行六場演唱會，逾30萬張門票已全數售罄。日前泰國總理賽塔曾表示，星國提供每場最高300萬美元的補助，換取泰勒絲同意，她的時代巡迴演唱會不會在東南亞其他國家巡演。

星國文化部長唐振輝4日告訴國會：「網路出現補助金規模的揣測，（金額）並不正確，沒有臆測的那麼高，但基於商業機密緣由，無法透露具體的補助金額或補助狀況」，強調演唱會帶來巨大效益，超越補助款項。

經濟學家估計，泰勒絲的新加坡演唱會，可望帶來高達5億星元（3.72億美元）的旅遊收入。野村經濟學家杜思英發表的報告中估計，泰勒絲和英國酷玩樂團的星國巡演，可能替該國第1季GDP貢獻0.25個百分點。

新加坡 演唱會

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