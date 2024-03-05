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2,850台 飛天車接單量創高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

SpaceX公司支持的飛天車新創業者Alef Aeronautics說，旗下電動垂直起降飛行器（eVTOL）Model A，接單量達創紀錄的2,850多台，顯示相關產業前景可期。

CNBC報導，Alef預計對Model A這款雙座飛天車開價30萬美元，換算成訂單金額已衝破8.5億美元。顧客可透過網路預訂Model A，須預付訂金150美元，可隨時取消訂單並取回訂金。Alef背後的金主，包括億萬富豪馬斯克的SpaceX公司，以及特斯拉早期投資人、有矽谷「創投教父」之稱的德雷珀（Tim Draper）。

Alef執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）說：「截至目前為止，預付訂金的接單數已超過2,850台，成為歷來最暢銷的飛機，超越波音、空中巴士的銷售量、及Joby Aviation等多數eVTOL公司的銷售總和。」

當前已有數家新創公司嘗試讓飛天車成為現實，例如德國飛天計程車新創業者Lilium、以及來自中國大陸的Joby Aviation。南韓SK電信去年表示，計劃聯手Joby Aviation，在2025年推出飛天計程車服務。

目前多數業者推出的飛天計程車，形狀類似飛機，但杜霍夫尼說，Model A比較像是一輛汽車，自詡自家產品是史上第一輛飛天車。Model A空中巡航的速度為110英里（約177公里），陸地時速限制在25英里~35英里（56公里）。

在上月舉行的新加坡航空展上，電動垂直起降飛行器備受矚目，將來不僅可以是飛天小黃，還可以是飛天貨運車、救護車或私家車。參展的現代汽車旗下的Supernal、波音支持的Wisk、 巴西航空工業公司（Embraer）旗下的Eve Air Mobility，都寄望2030年將旗下飛行器商業化。

創業 波音 計程車

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