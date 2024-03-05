日本年輕人不愛找全職工作

愈來愈多日本年輕人選擇非全職工作。他們更重視工作的靈活性，以便追求人生興趣或配合生活中的其他需求。這種趨勢可能促使當局檢討以全職工作為主的社會安全福利計畫。

日經報導，總務省的調查顯示，在25至34歲的年輕族群裡，去年因為想「在方便的時段工作」而特意從事非全職工作者有73萬，比十年前增加14萬，占比增加10.6個百分點到31.9%。因為找不到全職工作才接受非正規工作的人，占比減少逾半。

就整體勞工而言，找不到全職工作才屈就非正規工作的人數正不斷下降，2023年是196萬，比2013年少了145萬。

自13年前日本311大地震以來，日本經濟逐漸復元，失業率在2014年後都沒有超過4%，公司開出的職位空缺一直都高於求職者人數。