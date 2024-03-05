聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本年輕人不愛找全職工作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

愈來愈多日本年輕人選擇非全職工作。他們更重視工作的靈活性，以便追求人生興趣或配合生活中的其他需求。這種趨勢可能促使當局檢討以全職工作為主的社會安全福利計畫。

日經報導，總務省的調查顯示，在25至34歲的年輕族群裡，去年因為想「在方便的時段工作」而特意從事非全職工作者有73萬，比十年前增加14萬，占比增加10.6個百分點到31.9%。因為找不到全職工作才接受非正規工作的人，占比減少逾半。

就整體勞工而言，找不到全職工作才屈就非正規工作的人數正不斷下降，2023年是196萬，比2013年少了145萬。

自13年前日本311大地震以來，日本經濟逐漸復元，失業率在2014年後都沒有超過4%，公司開出的職位空缺一直都高於求職者人數。

日本經濟 職位

延伸閱讀

日本北海道樣似愛努協會訪原民會 盼持續深化交流

彰化發展農電共生以日本為師 架高太陽能板能繼續耕作

屏東縣與日商簽3場合作備忘錄 周春米：好物帶到日本

年輕人沒空帶娃不願生 人代推托育政策

相關新聞

音樂串流涉壟斷 歐盟罰蘋果616億元

歐盟執委會四日對蘋果公司處以超過十八億歐元（約台幣六一六億元）的反壟斷罰款，因為蘋果涉嫌濫用其在音樂串流應用程式銷售市場...

OPEC+延長減產 油價淡定

為了支撐油價，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）3日同意，每日額外減產220萬桶原油的措施，將再延長三個月，直到今年6...

演唱會將帶來3.7億美元收入 星國泰勒絲經濟發功

泰勒絲演唱會引發的經濟效益，各方爭搶。據傳新加坡砸下重金，爭取到泰勒絲東南亞演唱會的獨家主辦權。星國4日表示，實際的補助...

蝦皮母公司 去年賺錢了

蝦皮母公司冬海集團（Sea）上季盈餘跌幅小於預期，並出現首次公開發行股票（IPO）以來的第一次年度獲利，激勵該集團4日美...

又解鎖一成就！Nvidia登全球市值第三高公司 僅次於微軟和蘋果

晶片大廠輝達（Nvidia）又達成另外一項里程碑，那就是市值超越了沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），...

科技股點火 日股衝破4萬關

在科技股帶動下，日股日經225指數4日突破4萬點整數大關，跟進美股標普500與那斯達克綜合指數的腳步，再創新高，而且可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。