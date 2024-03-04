開發跨境碳捕捉 兩家石油巨頭與新加坡政府攜手

全球能源巨頭埃克森美孚公司（Exxon Mobil）和殼牌集團（Shell）宣布，將與新加坡政府合作開發跨境碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）計畫。

路透社報導，兩家企業在新加坡的子公司－埃克森美孚亞太私人有限公司（Exxon Mobil Asia Pacific Pte.Ltd）和殼牌新加坡私人有限公司（Shell Singapore Pte.Ltd.）合組S-Hub集團，將作為減少新加坡二氧化碳排放量的碳捕捉與封存計畫主要開發商，與新加坡政府合作。

業者在聯合聲明寫道：「S-Hub和新加坡經濟發展委員會（Singapore Economic Development Board）已於2023年12月簽署合作備忘錄，協調一項碳捕捉與封存計畫的規劃和開發。這項計畫盼到2030年底前達成每年能捕捉並永久儲存二氧化碳至少250萬噸。」

這項計畫將把新加坡的二氧化碳排放儲存在地下深處或海底。聲明還提到，選擇儲存地點前會先經過分析，確保適宜性之後再作業。