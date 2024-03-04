快訊

珍奶大亨要送嫩模小三的小豪宅 一坪破200萬創北市新高

台股大漲369點收19,305點站穩萬九 櫃買指數再創高

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「短時間大量獲利」像聚寶盆

蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團將蘋果公司移出首選買進名單，反映蘋果主要產品需求疲弱，使得蘋果股價表現失色。路透
高盛集團將蘋果公司移出首選買進名單，反映蘋果主要產品需求疲弱，使得蘋果股價表現失色。路透

高盛集團將蘋果公司移出首選買進名單，反映蘋果主要產品需求疲弱，使得蘋果股價表現失色。

高盛自去年6月公布首選買進、有20至25檔股票的「Directors' Cut」名單以來，蘋果公司一直榜上有名。然而，蘋果股價此後這段期間表現平平，不如標普500指數大漲約22%的表現。被移出該名單後，蘋果股價上周五（1日）下跌0.6%至每股179.66美元。

在「美股七雄」中，蘋果股價表現大幅落後於其他的五家公司，僅勝過特斯拉，反映iPhone銷售下滑的疑慮拖累股價，尤其是中國大陸經濟問題不利iPhone銷售。

高盛表示，每月都會檢討Directors' Cut名單，會移除「不再符合首選投資概念」的股票。不過，高盛的報告指出，分析師Michael Ng維持對蘋果的買進評級，理由是「市場關注產品營收成長減緩，掩飾了蘋果生態系統的穩健以及相關的營收耐力與能見度」。

指數 特斯拉

延伸閱讀

蘋果攻 AI 鴻海出貨喊衝 伺服器產品已在測試階段

Micro LED 失寵台廠蒙塵 蘋果穿戴裝置傳取消導入「殺手級顯示器技術」

自拍美照不求人！達人激推iPhone這新功能 免切換輕鬆拍出專業景深照

德誼數位iPhone電池舊換新最低720元起 這7店買MacBook再送配件大禮包

相關新聞

WSJ：「中國震撼」再起 科技廉價品湧進各國

隨著中國電動車、機械、消費者電子產品等廉價中國製商品再度大量湧入外國市場，美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」(Chi...

日本光阻劑大廠JSR大漲 媒體指JIC本月啟動公開收購

日本光阻劑大廠JSR今天在東京交易股價一度大漲4.6%。有報導說，日本政府支持的基金「產業革新投資機構」（JIC）計劃本...

蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單

高盛集團將蘋果公司移出首選買進名單，反映蘋果主要產品需求疲弱，使得蘋果股價表現失色。

AI帶來的剽悍漲勢讓美銀再喊漲美股 但示警短期拉回

美銀策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）是最新調高美股標普500指數年底目標價的股票策略師，而美股...

不再是月光族 最敢花錢的千禧世代將成史上最富有世代

千禧世代在消費市場中也許被描繪成出手闊綽的月光族，爽喝貴鬆鬆的咖啡、毫不猶豫刷卡買線上芭蕾課程…… 對於慘烈的存款數字視若無睹。BUT！根據不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新報告，「今朝有錢今朝花」的千禧人口正在通往「史上最有錢世代」的康莊大道！ 這批出生於1981年到2000年間的青年男女，未來20年必將「發大財」，而這要歸功於房產的世代轉移。

日本資本支出終於展現強大勁道 Q4 GDP料上修為正成長

日本企業去年第4季終於展現睽違已久的投資勁道，對不計軟體的資本支出較上年同期成長11.7%，較前一季成長8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。