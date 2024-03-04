蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單

千禧世代在消費市場中也許被描繪成出手闊綽的月光族，爽喝貴鬆鬆的咖啡、毫不猶豫刷卡買線上芭蕾課程…… 對於慘烈的存款數字視若無睹。BUT！根據不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新報告，「今朝有錢今朝花」的千禧人口正在通往「史上最有錢世代」的康莊大道！ 這批出生於1981年到2000年間的青年男女，未來20年必將「發大財」，而這要歸功於房產的世代轉移。

2024-03-04 11:30