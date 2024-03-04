蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單
高盛集團將蘋果公司移出首選買進名單，反映蘋果主要產品需求疲弱，使得蘋果股價表現失色。
高盛自去年6月公布首選買進、有20至25檔股票的「Directors' Cut」名單以來，蘋果公司一直榜上有名。然而，蘋果股價此後這段期間表現平平，不如標普500指數大漲約22%的表現。被移出該名單後，蘋果股價上周五（1日）下跌0.6%至每股179.66美元。
在「美股七雄」中，蘋果股價表現大幅落後於其他的五家公司，僅勝過特斯拉，反映iPhone銷售下滑的疑慮拖累股價，尤其是中國大陸經濟問題不利iPhone銷售。
高盛表示，每月都會檢討Directors' Cut名單，會移除「不再符合首選投資概念」的股票。不過，高盛的報告指出，分析師Michael Ng維持對蘋果的買進評級，理由是「市場關注產品營收成長減緩，掩飾了蘋果生態系統的穩健以及相關的營收耐力與能見度」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言