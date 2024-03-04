蘋果傳本周推新品 OLED版iPad Pro問世 MacBook Air升級

根據媒體Supercharged在3日引述兩名消息人士的報導，蘋果公司本周顯然準備宣布推出一些新產品。先前的傳言指出，蘋果將在本月發表新的iPad和Mac產品，包括備受期待的OLED螢幕iPad Pro，以及搭載M3晶片的升級款13吋與15吋的MacBook Air。

Supercharged報導說，蘋果的零售團隊已被告知本周稍後將進行店內調整，內容包括更改店內擺設與行銷看板，要推銷新的產品。另外，據悉蘋果本周已經安排與特定媒體舉行記者會。

目前，並不清楚關於蘋果記者會和店內調整的內容，但零售門市的店內調整會在周四（3月7日）半夜進行。雖然光是蘋果擬舉行記者會這件事，不必然代表是與新產品有關，但Supercharged的報導推斷，蘋果零售門市進行調整，強化了蘋果很可能準備推出新產品的預期。

之前有傳言指出，蘋果本月將發表新的iPad和Mac產品，延續往年會在3月升級產品的做法。備受期待的OLED版本iPad Pro最終有望在本月問世，至於13吋和15吋的MacBook Air將升級至搭載M3晶片

彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在1月報導，新款iPad Pro和MacBook Air已經進入3月底推出的準備階段。其他產品包含iPad Air升級至首度包含新的12.9吋規格，以及改款後的觸控筆Apple Pencil與iPad Pro的巧控鍵盤。

儘管蘋果在今年3月顯然不會舉行大規模發表會，但蘋果可能選擇在YouTube頻道發表活動式短影片，類似發表第10代iPad和搭載M2晶片的iPad Pro的方式。那時一段10分鐘的影片有蘋果發表會的一貫風格，即蘋果高層主管進行產品展示。蘋果去年也採用相同作法來發表M2 Pro和M2 Max晶片，以及隨後的MacBook Pro和Mac mini更新。