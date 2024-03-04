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美企報喜 美股市看旺
儘管市場擔心經濟可能趨緩、美國聯準會（Fed）可能延後降息，但即將結束的財報季，仍提供投資人把資金投入股市的充分理由。
彭博資訊報導，幾乎所有標普500指數成分企業都已發布的去年第4季財報顯示，美企上季獲利依然強勁，平均成長近8%，遠高於分析師在財報季開始前預期的1.2%，企業的資產負債表狀況良好、科技大廠持續發威，營業利益率保持穩定，以意外強勁的基調揮別2023年。
The Wealth Alliance執行長岡佐表示：「衰退從未發生，最後結果是許多企業都非常有效率，營運良好，獲利也受益於此。」他認為，這代表只要企業維持經營效率、及利率開始下滑，美國經濟前景穩健。
企業獲利優於預期，也幫助抵銷總經不確定性的憂慮，特別是交易員已紛紛延後對Fed開始降息時機點的預估。
輝達（Nvidia）超乎預期的上季財報和紮實的財測更是關鍵，幫助減輕市場對人工智慧（AI）成長可能在短期內放緩的擔憂，並帶領蘋果和微軟等美股七雄股價上攻，拉抬標普500指數企業的整體財報結果。
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