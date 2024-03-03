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將擺脫經濟成長瓶頸？物價下滑20多年後 共同社：日本考慮宣布通縮結束

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
共同社引述消息人士報導，日本政府正考慮正式宣布日本經濟脫離通貨緊縮。 路透
共同社引述消息人士報導，日本政府正考慮正式宣布日本經濟脫離通貨緊縮。 路透

共同社引述消息人士報導，日本政府在坦承物價持續下滑20多年後，現在正在考慮正式宣布經濟已擺脫通縮狀態。

消息人士透露，日本政府將在審慎檢視今年春季「春鬥」勞資談判結果和通膨前景後，判斷日本的經濟情勢是否已足以讓政府宣布完全脫離通縮，之後可能會由日本首相岸田文雄內閣成員正式公告，或是由政府在每月經濟報告發布聲明的方式，發表正式宣言。

雖然這項正式聲明僅具象徵性意義，但將代表日本經濟終於擺脫一項主要成長瓶頸。

日本政府曾在2001年3月的經濟評估報告中，表明日本經濟「處於溫和通縮階段」，但在20多年後，截至今年1月，日本核心通膨率已連續22個月高於日本銀行（央行）的2%目標。

日銀總裁植田和男近日在國會表示，日本「處於通膨狀態」，顯然認同市場對於日銀今年春季將取消負利率並退出超寬鬆貨幣政策的揣測。

在評估物價的重要經濟指標中，日本的產出缺口已持續縮小，顯示需求日漸回升，是達成穩定通膨的正面發展。

不過，政府內部仍對正式宣布通縮結束，保持謹慎，因為物價前景和整體經濟仍存在不確定性，日本經濟也在去年底意外陷入衰退，且日銀預期，未來幾個月的核心消費者物價上漲速度將放緩。

一些官員也認為宣布通縮結束只是形式問題，並非優先事項，因為即使是現在，日本政府的官方立場仍是日本並未處於通縮狀態。

其中一名官員說，如果經濟狀況在政府宣布通縮結束後惡化，「那將會看起來很糟」。

內閣 岸田文雄 日本經濟 通膨

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