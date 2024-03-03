通膨壓力籠罩 為什麼廉航股價反而大跌？

摘要 1.美國三大廉航——精神航空、邊疆航空、捷藍航空，去年至今股價分別大跌65％、33％、18％。 2.過去廉航習以為常的商業模式，在疫情後遭到傳統航空的「基本服務機票」重擊。 3.疫後美國人多半喜歡到海外出遊，只有傳統航空才提供服務，逼得廉航只能降價搶客，卻反而減低獲利能力。

通膨壓力籠罩，美國廉價航空營運卻反而未見增溫，三大廉航——精神航空（Spirit Airlines）、邊疆航空（Frontier Airlines）、捷藍航空（Jetblue Airlines）去年迄今股價竟分別崩跌65％、33％、18％。

過去20年，廉航依照一套運作良好的商業模式：有一大批不受傳統航空青睞的旅客，雖然討厭擠進狹窄座位，也不喜歡為礦泉水、飲料、隨身行李支付額外費用，仍會埋單價格較低的廉航機票。

《華爾街日報》指出，過去曾有一段時間，傳統航空幾乎把這群錙銖必較的旅客讓給廉航，自己則專注在口袋較深的商務客。然而，隨著精神航空、邊疆航空陸續在達拉斯、丹佛、芝加哥等大城市樞紐機場增加航班，使得傳統航空危機感越來越強。

重擊廉航原因一：傳統航空推「基本服務」機票

2015年，美國三大傳統航空之一聯合航空（United Airlines）率先吹起反攻號角。時任該公司執行長的柯比（Scott Kirby）表示，有50％的航空業收入亟待重分配，必須和廉航競爭旅客。

隨後，2017年，聯合、達美（Delta Airlines）、美航（American Airlines）陸續推出只包含基本服務的機票，不只座位無法提前選擇，而且在更改機票、退款方面也設下重重限制。

「疫情爆發前，主要航空公司仍在試驗只包含基本服務的機票是否可行。」現任航空業顧問，曾任精神航空航線規劃主管柯普札克（Mark Kopczak）指出，這種機票對傳統航空而言，在疫後變得極具競爭力。

例如，聯合就發現今年這種只含基本服務的機票帶來的營收，比去年同期成長兩成。而美航則表示，越來越多乘客在購買此種機票時，也會增購餐點、座位等其他服務。

重擊廉航原因二：傳統航空航班和會員哩程優勢

《BBC》認為，通膨壓力下喜歡旅行的人，通常是高收入者，感到不到財務壓力。而當廉航票價優勢不再時，提供可靠的服務、更頻繁的航班，以及會員哩程計畫，就成為傳統航空的優勢。

特別是疫後報復性旅遊風潮下，美國民眾更傾向出國，而這些國外長途目的地，只有傳統航空才有提供航班。相較之下，以國內航班為主的廉航只能加大促銷力度出清機位，卻反而降低獲利能力，如精神、邊疆去年就以虧損作收。

再加上，航空業正面臨缺工潮，航空公司必須端出更高工資留住飛行員、空服員、維修工程師，而且燃油價格也不斷飆升，都使廉航處在不利競爭的境地。

為了扭轉頹勢，廉航正在調整過去20年依賴的商業模式。如邊疆航空就調整航班排班計畫，使八成的航班都是當日往返，代表機組人員晚上都會返回原基地，可節省住宿費用，同時也比較不容易受到天氣影響，導致航班出現延誤連鎖反應，一年可省下2億美元（約合新台幣63.07億元）。

此外，邊疆航空也將從休閒旅遊市場撤退，轉攻機票票面價格更高的通勤、商務市場，在費城、明尼阿波利斯、達拉斯等地增班，提供連接各大主要城市的服務，

然而，《華爾街日報》直指，目前航空業的三大獲利密碼分別是：高端市場、會員哩程計畫、國際航線。美國廉價航空若要打破此種潛規則創造奇蹟，恐怕仍有一大段路要走。

資料來源：WSJ, BBC, 路透

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