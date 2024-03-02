陸製聯網汽車威脅美國安？ 拜登下令調查

美國總統拜登二月廿八日簽署行政命令阻止美國民眾敏感個資被外流至中俄等國，拜登表示，中國大陸製造的聯網汽車有遠端竊取重要資訊的風險，已經威脅美國國家安全；他下令商務部調查此事，並採取行動應對。

大陸外交部昨天批評美方大搞貿易保護主義，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場，呼籲美方停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中企。

拜登發布聲明指出，中國大陸決心主導汽車市場的未來，包含運用不公平的手段；中國大陸的政策可能導致美國市場充斥陸製汽車，這對美國國安構成風險；他承諾在他任內不會發生這種事。

拜登表示，現在多數的汽車都是聯網汽車（指配備網路裝置，能與外部交換資訊的汽車），就像是裝了輪子的智慧型手機，這些聯網汽車可以連接到手機、導航系統，也可以與製造公司相連。

拜登說，來自中國大陸的聯網汽車可以搜集美國公民和基礎建設的資訊，並傳回中華人民共和國，這些汽車也可以受到遠端操控。

紐約時報報導，商務部的調查也包含在一般汽車中存在的中國大陸製造車用軟體；美方指，這可以追蹤美國人開車去哪、在哪加油，甚至在車上聽什麼音樂和播客（podcast）。

報導稱，商務部長雷蒙多在電話簡報會告訴記者，這些伴隨的網路風險和間諜風險讓人想想都害怕。

中國大陸近年來快速提升電動車產量，部分小型電動車售價甚至可低於一點一萬美元，遠低於美國電動車價格；中國大陸電動車製造商比亞迪（ＢＹＤ）已經超越美國電動車巨頭特斯拉（Tesla），成為全球電動汽車霸主。拜登政府官員說法指，當前的調查是廣泛的政策作為，目標在阻止中國大陸低價電動車（無論是在中國大陸製造，或由陸企在其他國家組裝）流入美國市場，傷害美國本土汽車製造商。

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會回應時強調，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的「不公平」做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。

她說，中國始終向全球汽車企業敞開大門，美國車企一直充分享受中國大市場的紅利，反倒是美方大搞貿易保護主義，設置歧視性的補貼政策等障礙，嚴重阻礙中國汽車進入美國市場。這種把經貿問題政治化的做法，只會阻礙美國汽車產業的發展。