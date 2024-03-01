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迎接世代交棒！巨大財富移轉潮將至 千禧世代將成「史上最富裕一代」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。路透
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。路透

全球房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）發現，大約在未來十年會發生的巨大財富轉移潮，將使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。

下周會公布詳細內容的萊坊2024年財富報告，檢視了全球房地產和經濟的最新趨勢。

根據該報告，未來20年，1928-1945年出生的所謂沈默世代和1946-1964年出生的人嬰兒潮世代即將「交棒」，把他們的房產和股權資產向下傳承給1981到1996年出生的千禧世代。

僅在美國就有90兆美元的資產會傳給下一代。千禧世代將成史上最富裕的一代。

此時正值研究表明，許多千禧世代和Z世代的成年人很難累積財富，達到與上一輩人相同的里程碑，主要是房租飆升、通膨加劇和就學貸款等因素讓買房和儲蓄的難度升高，儘管也有人批評，錢被花在昂貴咖啡之類的消費。Z世財代通指1996-2012年出生的人。

此外，萊坊全球研究主管貝利（Liam Bailey）表示，財富轉移發生在資產使用方式正出現翻天覆地變化之際。例如，氣候變遷議題使得投資偏好存在明顯的世代差異。

貝利說：「千禧世代似已感受到減少消費的重要性，80%的男性受訪者和79%的女性受訪者說，正努力減少碳足跡。」相較下，嬰兒潮世代僅59%的男性和67%的女性嘗試這樣做。

千禧世代 嬰兒潮 財富 資產

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