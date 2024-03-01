慧與調降全年營收展望 網路事業有逆風、晶片供應緊俏

慧與科技（HPE）上季營收低於市場預期，且調降全年營收成長展望，主因為網路產品需求減弱，以及電腦晶片供應緊俏，股價盤後應聲重挫4%。

慧與在止於1月31日的年度第1季（上季）淨營收年減13％至67.6億美元，低於自家的69億~73億美元指引區間，也低於華爾街預估。但以非一般公認會計原則（non-GAAP）計算的每股盈餘為48美分，處於自家42~50美分預測區間的上緣，也高於市場預期。

上季伺服器部門營收下滑23%至34億美元；慧與科技表示，已調整該部門的報告，伺服器部門併入先前的運算、高效運算及AI部門。

上季包含網路事業的智慧邊緣部門營收則年增3%至12億美元，但略低於市場預期。混合雲營收年減10%到12億美元，金融服務營收持平在8.73億美元。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）向巴隆金融周刊（Barron's）表示，網路事業在上季底表現疲弱，市場「逆風甚於我們預估，但我們預期需求將在下半年略為回升」，另一項挑戰則是客戶「需要略更久一點的時間」接受新系統。

奈利也說，AI相關伺服器出現「顯著動能」，慧與從前年11月初以來，已獲得40億美元的AI相關訂單，讓上季的未出貨訂單增加5億美元到30億美元，目前25%伺服器都與AI有關，且比率繼續升高，「我們正看到大量新訂單湧入，但我們沒有足以轉換訂單的全部供應」。

他預期，繪圖處理器（GPU）供應可望下半年改善，網路市場應能在明年度復甦。

展望本季，慧與預估淨營收將介於66億美元~70億美元，經調整後每股盈餘36~41美分，都低於市場預期。

慧與預測，止於今年10月的今年度營收成長率將介於零~2%，較先前預測的2%~4%區間下修；預估全年每股盈餘將介於1.82~1.92美元，區間上限也低於前估的2.02美元；對自由現金流的展望也更加保守，為「至少19億美元」，相較之前為19億~21億美元。