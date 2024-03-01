快訊

案外案添1死！男偷貨車衝派出所撞死24歲警 先前還在台62線撞死機車騎士

指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

特殊兒增學前特教預算8.1億創新高 專家：別信大雞慢啼

人氣強強滾！Nvidia已取代特斯拉 成為美股「散戶之王」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
專家指出，輝達（Nvidia）已取代特斯拉（Tesla），成為美股的「散戶之王」。歐新社
專家指出，輝達（Nvidia）已取代特斯拉（Tesla），成為美股的「散戶之王」。歐新社

儘管近來美國科技業者的上季財報好壞參半，引發對人工智慧（AI）需求的憂慮，輝達（Nvidia）股價2月29日收盤仍大漲1.9%，花旗也持續看好輝達等晶片製造業者後市，更有專家指出，輝達已取代特斯拉（Tesla），成為美股的「散戶之王」，是評估散戶信心的新指標

今年來美國科技業者財報大致都是輝達股價利多，大型科技公司都正砸大錢投資AI系統，但最近的財報卻是好壞參半，去年和輝達合作提供生成式AI服務的數據軟體業者Snowflake財測令人失望，AI分析業者C3.ai的獲利則遠優於預期。

輝達股價2月29日依然大漲1.9%，收791.12美元。花旗分析師丹納利的報告指出，儘管半導體業者股價最近幾個月已大漲，「我們仍狂熱看好半導體類股」，因為「個人電腦（PC）／手機／伺服器需求穩固」，同時「AI市場持續壯大」，所有類型的企業和組織都在採購AI晶片。

丹納利看好輝達、超微（AMD）以及博通（Broadcom），預期博通即將發布的財報將是正面催化劑。

Vanda研究公司的報告指出，輝達已取代特斯拉，成為最能評估散戶信心的「散戶之王」，由於AI和半導體熱潮正促使散戶狂買輝達股票，輝達股價今年來大漲56.9%，相較下，特斯拉股價近幾周已陷入掙扎，今年來下跌18.7%，原因包括高利率與政府補貼減少拖累電動車需求，特斯拉全面降價也衝擊利潤。

Vanda報告顯示，輝達、超微及美超微（Super Micro Computer）過去五個交易日共占了所有散戶交易量的30.5%，但也提醒「個人平均交易組合仍持有高比率的特斯拉股票，因此特斯拉的散戶相關活動也不容忽視」。

PennMutua資產管理公司投資分析師羅格維奇指出，「我們正活在輝達（主宰）的世界裡」。Rosenberg研究公司創辦人兼總裁羅森柏格也說，相較於美股科技七雄（Magnificent Seven），「現在基本上只有「科技霸主」（Magnificent One）」，輝達顯然能自成一個聯盟。

NVIDIA 半導體 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉面臨約6千名勞工發動集體訴訟 和這問題有關

馬斯克兌現承諾！最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

特斯拉訂4千個派棄單…烘焙店發文後生意激增 老闆：未收到馬斯克訊息

損失50萬！烘焙坊接到特斯拉「4千個派」大單 卻在最後一刻被棄單

相關新聞

股指連漲4個月 那指史指同創新高

那斯達克指數上漲至2021年11月以來的首次收盤紀錄。

全球稅務改革協議 踢鐵板

一項旨在對跨國企業徵稅的全球稅務改革協議，踢到鐵板，眼看就達不到6月底前落實的截止期限，20國集團（G20）財政部長會議...

去年全球超級富豪變多了

最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領...

惠普上季營收下滑 減幅收斂

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收下滑，不過減幅連續第三季收斂，被視為PC市場趨穩、今年將恢復成長的跡象，但消費者...

比特幣狂飆觸及6.4萬美元 兩個月勁揚逾40%

比特幣28日盤中一度漲至64,037美元，為2021年11月來首度漲破64,000美元大關，距離歷史新高68,990美元...

人氣強強滾！Nvidia已取代特斯拉 成為美股「散戶之王」

儘管近來美國科技業者的上季財報好壞參半，引發對人工智慧（AI）需求的憂慮，輝達（Nvidia）股價2月29日收盤仍大漲1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。