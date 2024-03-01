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AMD狂漲9％市值首突破3,000億美元 還有多少上檔空間？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）公司市值首度突破3,000億美元大關。路透
超微（AMD）公司市值首度突破3,000億美元大關。路透

超微（AMD）股價周四（29日）大漲9%，股價繼續創新高，也帶動公司市值首度突破3,000億美元大關。

根據彭博資訊的數據，AMD目前公司市值達3,110億美元，首度寫下收盤市值站穩3,000億美元關卡的紀錄。AMD股價29日收盤飆漲9.06%至每股192.53美元，已經比去年10月每股不到100美元的低點翻漲逾一倍。

AMD被視為是AI浪潮的主要受惠者之一，而在上月，有關新AI處理器的樂觀情緒幫助AMD股價回升，一甩從先前疲弱財測的影響。

在周四稍早，花旗集團在報告中表示「仍很看好半導體」，尤其是「AI市場持續成長」，因為所有類型的企業和組織都在買AI晶片。花旗挑出AMD是青睞的個股之一，與輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）並列。

不過，AMD在近期大漲之後，看起來並不那麼便宜了，目前依據預估獲利計算的本益比接近50倍，比輝達的32倍本益比還高。

雖然彭博追蹤的分析師中，有四分之三建議買進AMD股票，但目前AMD股價基本上已經達到分析師的平均目標價，顯示上檔空間有限。

半導體 情緒

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