日圓走升受日銀官員談話激勵 美元兌歐元走強

美元兌歐元周四（29日）走升，扳回稍早美國1月通膨數據符合預期而引發的小跌；日圓表現在G-10貨幣居前，因日銀發出升息愈來愈近的訊號

美元指數上揚0.17%至104.15。

美元兌日圓貶值0.47%，報149.98日圓。

此前日銀審議委員高田創表示，他認為終於看到了實現央行2%通脹目標的前景，這為放棄負利率和公債殖利率上限鋪平了道路。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說：「高田創的講話應該會增強人們的信念，即不應排除在3月的會議上提前升息的可能性」。

歐元兌美元貶值0.3%，報1歐元兌1.0805美元。

周四稍早美元貶，因為數據顯示美國1月物價漲幅為近三年來最小，這使得聯準會6月降息的可能性繼續存在。

不過，美元周四跌勢短暫，很快反彈。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne指出，美元看來已充份消化目前的基本面情勢。

周四早些時候的歐洲數據顯示，該地區的物價壓力有所放緩，但仍有一些潛在的強勁因素。

能源價格下降使德國2月的通膨率降至2.7%。法國的通膨率雖然略高於預期，但也有所放緩，而西班牙的通膨放緩幅度更大。

在歐盟通膨數據於周五公布之前，歐元區各國陸續公布2月份的全國通膨數據。預期2月歐盟整體通膨率將從1月的2.8%放緩至2.5%。

加密貨幣方面，比特幣日內最新上漲1.7%，報61,853美元，略低於周三創下的兩年多高點63,933美元。比特幣的月線漲幅有望達到45%。