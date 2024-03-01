油價小跌因OPEC產量略增 金價攀升至一個月新高
國際油價周四（29日）小幅收低，通膨數據顯示美國經濟有所走軟，可能削弱原油需求，石油輸出國組織（OPEC）產量增加也帶來壓力；金價上漲，因美國公債殖利率下滑。
油價小幅下跌
布蘭特原油4月期貨結算價下跌0.06美元，報每桶83.62美元；西德州原油4月期貨結算價報每桶78.26美元，下跌0.28美元，跌幅。
美國1月個人消費支出（PCE）物價指數漲幅符合經濟學家預期，讓6月降息仍有可能。這是聯準會青睞的通膨指標。
Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「經濟數據喜憂參半，為聯準會降息提供理據，這支持石油需求。」「然而，未來將會降息，是因為經濟正在放緩，這影響石油需求。」
路透周四的一項調查顯示，2月OPEC石油產量為每日2,642萬桶，比1月增加了9萬桶。利比亞的產量比前月增加每日15萬桶。
美國總統拜登表示，美國正在查核以色列軍隊向等待糧食援助的加薩民眾開火的報導，他認為這一致命事件將使停火談判複雜化。
金價創一個月新高 因美國PCE數據公布後美元走貶
現貨黃金價格上漲0.48%，報每英兩2,044.30美元；美國黃金期貨漲0.6%，報2,054.40美元。
紐約獨立金屬分析師Tai Wong表示，在近期強勁的通膨數據公布之後，最新的數據符合預期，「黃金多頭只是需要一個買入的借口，他們找到了」。他說，黃金可能在2,065美元附近面臨技術阻力。
數據顯示，美國1月個人消費支出（PEC）物價指數上升0.3%，核心PCE物價指數上升0.4%，數據沒有意外更高，這對美元匯率構成壓力，也讓黃金對持有其他貨幣的投資者來說更便宜。
白銀漲1%，報每英兩22.67美元；白金持平於878.73美元；鈀金上漲1.1%，報939.75美元。
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