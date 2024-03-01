去哪加油、聽什麼音樂全都錄 美：陸聯網汽車威脅國安

美國總統拜登28日簽署行政命令阻止美國民眾敏感個資被外流至中俄等國後，拜登29日說，中國大陸製造的聯網汽車有遠端竊取重要資訊的風險，已經威脅美國國家安全；他下令商務部調查此事，並採取行動應對。

拜登29日發布聲明指，中國大陸決心主導汽車市場的未來，包含運用不公平的手段；中國大陸的政策可能導致美國市場充斥陸製汽車，這對美國國安構成風險；他承諾在其任內不會發生這種事。

拜登表示，現在多數的汽車都是聯網汽車（connected vehicle，指配備網路裝置，能與外部交換資訊的汽車），就像是裝了輪子的智慧型手機，這些聯網汽車可以連接到手機、導航系統，也可以與製造公司相連。

拜登表示，來自中國大陸的聯網汽車可以搜集美國公民和基礎建設的資訊，並傳回中華人民共和國，這些汽車也可以受到遠端操控。

紐約時報報導，商務部的調查也包含在一般汽車中存在的中國大陸製造車用軟體；美方指，這可以追蹤美國人開車去哪、在哪加油，甚至在車上聽什麼音樂和播客（podcast）。

此外，官員告訴紐約時報，美國汽車製造商要把車子賣進中國大陸，還被迫要加裝陸製車用軟體。

拜登說，北京限制美國或其他國家的汽車在中國大陸跑，為何這些中國大陸汽車能在沒有防護措施的狀態下在美國橫行？

紐時報導，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在電話簡報會告訴記者，這些伴隨的網路風險和間諜風險讓人想想都害怕。

拜登表示，他下令商務部調查那些來自令人不放心國家的聯網汽車，並採取行動來應對相關風險。

紐約時報報導，拜登下令禁止陸製的聯網汽車、卡車和電動汽車流入美國市場；美國政府如今要求商務部展開調查，下一步就可能是針對裝有陸製車用軟體的汽車設置規範或禁令。

紐時引述拜登政府官員說法指，當前的調查是廣泛的政策作為，目標在阻止中國大陸低價電動車（無論是在中國大陸製造，或由陸企在其他國家組裝）流入美國市場，傷害美國本土汽車製造商。

紐時報導，中國大陸近年來快速提升電動車產量，部分小型電動車售價甚至可低於1.1萬美元，遠低於美國電動車價格；中國大陸電動車製造商比亞迪（BYD）已經超越美國電動車巨頭特斯拉（Tesla），成為全球電動汽車霸主。