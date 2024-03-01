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Fed官員：降息步調更審慎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會（Fed）副主席威廉斯、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年有投票權）及波士頓聯準銀行總裁柯林斯（今年沒投票權）等三位官員表示，降息步調取決於未來的經濟數據，暗示本次降息路徑可能與之前的降息周期有別，將更審慎。

威廉斯28日表示，「經濟依然強勁，我們預期將到正面成長，通膨將持續下滑」，Fed能在「今年稍後」開始考慮降息，而「類似降息三次（的安排）是個合理的起點」，「在降息和步調方面，必須由經濟情勢和通膨來決定」。

他強調，過去官員已形成固定模式，而「這次不會照行事曆來走，也不會有具體的固定時間表，而是側重於數據」。

同日，波斯提克也說：「我仍然看到跡象顯示（通膨）不會快速降到2%」，但「只要我們能夠邁向2%，也不會有任何不好的情況發生，我就能放心保持耐心。」他重申，他預期夏季降息將屬合適。

柯林斯則表示，「今年稍後開始寬鬆（貨幣）政策，可能將很合適」，當開始降息，「以有條不紊、前瞻的方式逐步降低利率，應可提供必要的管理風險彈性。

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