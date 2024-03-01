輝達主管賣股 套現25億

申報資料顯示，美國晶片大廠輝達（Nvidia）主管最近利用股價的創紀錄漲勢，出售價值8,000萬美元（約新台幣25.3億元）的持股套現，為去年9月以來輝達內部人士出售持股的最大金額。

根據提交給美國證管會（SEC）的Form 4文件，輝達的主管上周賣出了9.9萬股自家股票，價值8,000萬美元，根據內部人交易資訊服務Washington Service彙編的數據，這是去年9月以來輝達內部人士出售持股的最大金額；當時輝達主管群賣出了23.75萬股。

輝達股價28日收跌1.3%至776.63美元，今年來仍漲近60%，過去12個月來更大漲超過200%，也成為全球第一家市值觸及2兆美元的晶片公司，仰仗的是其人工智慧（AI）晶片需求暴增。輝達市值28日為1.941兆美元，為全球第四高上市公司。

不過，自從輝達上季財報輾壓預期帶動股價飆升後，上周該股大致橫盤，漲不太上去也跌不太下來。分析師表示，現在眾人期待3月18日號稱「AI盛會」的輝達繪圖處理器技術大會（GTC）登場，可能透露有關下一代B100晶片及其初期需求的細節，屆時有望給輝達乃至於其他AI概念股又一劑強心針。