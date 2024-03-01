庫克：蘋果要推變革性AI

蘋果執行長庫克2月28日在年度股東大會上預告，該公司計劃在今年稍晚公布更多關於使用生成式人工智慧（AI）的計畫，並承諾推出具變革性的AI功能。

庫克說，這家iPhone製造商看到了「生成式AI令人難以置信的突破潛力，這也是我們目前大舉投資這個領域的原因。我們相信，這將為用戶在生產力、解決問題等方面，帶來變革性的機會」。

他透露，AI已在蘋果產品背後發揮功用，但今年稍晚會發布更多關於明顯AI功能的消息，「期待能向各位分享我們在生成式AI領域有突破性進展的消息，這是我們相信可以重新定義未來的一項技術」。彭博先前報導，該公司計劃利用AI來改善在蘋果裝置儲存資料中進行搜尋的能力。

他說：「每台由蘋果晶片驅動的Mac電腦，都是擁有卓越能力的AI裝置，事實上，目前市場上沒有比Mac更適合AI的電腦。」

另外，蘋果股東在會上表決通過了高階主管薪酬方案，包含庫克2023年的薪酬比2022年縮水36%，減至約6,320萬美元，主要反映股票獎勵金額下滑；他的底薪維持在300萬美元不變。

蘋果董事會的人事異動也獲得批准，包含Aerospace執行長執行長奧絲丁（Wanda Austin）將加入董事會，高爾（Al Gore）和貝爾（James Bell）將卸下董事職務。

股東們同時否決了多項股東提案，其中一個是由美國勞工暨產業工會聯盟（AFL-CIO）的退休金信託基金提出，要求蘋果揭露更多訊息，說明如何在業務中使用AI，以及使用該技術的道德準則。

AFL-CIO在蘋果的委託書補充資料中的支持聲明裡寫道，「在不透明、不徵得創作者和權利持有人同意，或沒有對這些人補償的情況下，不應該使用受版權保護的作品和專業表演者的聲音、肖像和演出，來訓練AI系統。」