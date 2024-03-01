惠普上季營收下滑 減幅收斂

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收下滑，不過減幅連續第三季收斂，被視為PC市場趨穩、今年將恢復成長的跡象，但消費者和商用PC銷售都不如預期，引發分析師質疑惠普能否達成全年營收成長目標，拖累股價29日早盤走低。

惠普2月28日盤後公布，在1月31日底為止的年度第1季（上季），淨營收年減4.4%至131.9億美元，低於分析師預估，經調整後每股盈餘為81美分，則符合市場預期。

不過，業務涵蓋桌上型電腦與筆電的個人系統部門，上季營收年減4.1%到88.1億美元，不如分析師預期的重返成長，其中消費者PC銷售下滑1%至27.6美元，商用PC營收也減少5%至60.5億美元，都低於市場預期。列印事業營收則年減5.1%至43.8億美元，符合預期。

惠普執行長羅爾斯表示，「跡象顯示營收下滑減緩，我們也見到PC市場在2024年回穩」，中國大陸市場消費者與商務表現依然疲弱，整體市場依然動盪，且各地表現不一。

他預期，2024年PC銷售將增加，主要是受企業支出回升、微軟Windows 11換機潮與具備人工智慧（AI）功能的PC等因素帶動。羅爾斯認為，下半年會比上半年好。

羅爾斯指出，以PC而言，低端產品類別承受的價格壓力高於預期，而且在美國，聯邦政府部門的需求更加疲軟，原因是國會還在協商全年度預算計畫；利多的一面則是，中小企業情勢穩健；在歐洲，PC也出現某段時間來首度成長。

惠普維持截至2024年10月底止的全年度財測不變，預估自由現金流將介於31億至36億美元，經調整後每股盈餘為3.25美元至3.65美元。

彭博資訊分析師表示，在上季PC業績令人失望後，懷疑惠普能否達成2024年度銷售成長2%~4%的目標，因為這個目標暗示下半年銷售將強勁反彈，而基於企業IT硬體支出持續疲弱，這可能不會發生。

國內法人普遍認為，受全球經濟影響，企業IT支出仍保守，市場對PC出貨量看法僅低個位數成長，AI PC將是未來幾年出貨量關鍵。

至於國內代工大廠和筆電品牌廠則普遍預期，PC產業去年已落底，今年可望揮別低谷，迎來小幅成長。

廣達董事長林百里日前表示，今年看好AI PC等AI相關應用，但預期消費性PC等產品需求會較持平。仁寶也期待AI PC帶動市場信心。仁寶總經理翁宗斌說，仁寶有非常多AI PC產品，會跟著微軟啟動，預計5、6月開始推出，有望刺激PC市場換機潮，對整體PC產業是好事。

緯創執行長林建勳認為，PC產業去年已落底，今年隨著換機潮、AI PC啟動推升，明、後年相關產業鏈成長會更顯著。