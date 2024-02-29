美元月PCE指數年升幅續降 符合預期但短期通膨壓力加重
美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年升率持續下降，但月升率偏高，顯示短期通膨壓力加重。由於數據符合預期，美股期指翻紅，公債殖利率下滑、價格反向彈升。
PCE整體平減指數比去年12月上升0.3%，符合預估，但高於12月的0.1%月升率（修正數）；比去年同期升2.4%，符合預估，低於12月的2.6%年升率。
PCE核心平減指數月升0.4%，符合預估，但比去年12月時的0.1%升幅（修正數）明顯偏高；年升2.8%，符合預估，低於去年12月時的2.9%升幅。
個人消費支出增加0.2%，符合預估，但低於12月時的0.7%增幅；實質PCE月減0.1%，符合預估，但遠低於12月時的0.6%增幅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言