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美元月PCE指數年升幅續降 符合預期但短期通膨壓力加重

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年升率持續下降，但月升率偏高，顯示短期通膨壓力加重。歐新社
美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年升率持續下降，但月升率偏高，顯示短期通膨壓力加重。歐新社

美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年升率持續下降，但月升率偏高，顯示短期通膨壓力加重。由於數據符合預期，美股期指翻紅，公債殖利率下滑、價格反向彈升。

PCE整體平減指數比去年12月上升0.3%，符合預估，但高於12月的0.1%月升率（修正數）；比去年同期升2.4%，符合預估，低於12月的2.6%年升率。

PCE核心平減指數月升0.4%，符合預估，但比去年12月時的0.1%升幅（修正數）明顯偏高；年升2.8%，符合預估，低於去年12月時的2.9%升幅。

個人消費支出增加0.2%，符合預估，但低於12月時的0.7%增幅；實質PCE月減0.1%，符合預估，但遠低於12月時的0.6%增幅。

指數 美國 美股 通膨

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