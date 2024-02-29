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全球豪宅價格去年上漲3.1% 馬尼拉漲最凶 今年將以這城市最火熱

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉漲最凶，達到二位數。美聯社
去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉漲最凶，達到二位數。美聯社

萊坊（Knight Frank）的最新報告指出，去年全球豪宅價格上漲3.1%，以馬尼拉杜拜漲最凶，達到二位數，今年預料將以紐西蘭奧克蘭的豪宅漲幅稱冠全球。

萊坊在2024年財富報告指出，借貸成本躍漲、通膨與經濟不確定性去年衝擊房產市場，導致交易量下滑，卻幫助支撐了豪宅的價格，同時隨著股市回升，富豪也加碼投資，致使價格上漲。

在萊坊追蹤100個市場的主要跨國住宅指數（PIRI）顯示，去年亞洲地區的豪宅價格上漲3.8%，優於美洲（3.6%）、歐洲、中東、及非洲（2.6%）等地區。

若觀察個別市場，菲律賓馬尼拉的豪宅價格去年大漲26.3%，漲幅最大，杜拜以15.9%的漲幅居次，巴哈馬豪宅價格走揚15%，盤銘第三。相較下，紐約和倫敦的豪宅價格去年則下跌2%。

萊坊的報告指出：「隨著財富資產組合在2023年復甦，富裕買家瞄準世界各地的豪華住宅不動產。」萊坊國際住宅與國家研究主管艾芙蕾特－艾倫（Everett-Allen）指出，雖然高利率痛苦地終結了新冠疫情帶動的房產熱潮，但房價的著陸程度一直都軟得多。

去年摩納哥仍是全球最貴的豪宅市場，100萬美元只能買到16平方公尺的空間，香港（22平方公尺）和新加坡（23平方公尺）則分別為第二、三貴。去年美國最貴的兩大豪宅市場為紐約和洛杉磯，100萬美元各能買到34平方公尺與38平方公尺的空間。

根據CNBC，報告也預測，今年表現最火熱的豪宅市場將是紐西蘭的奧克蘭，價格預料將漲10%，孟買預估將漲5.5%，排名第二，杜拜、馬德里、雪梨及斯德哥爾摩將以5%的預測漲幅並列第三。

杜拜 財富 馬尼拉

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