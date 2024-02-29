迪士尼攻印度市場出招：攜手信實在當地創建85億美元媒體巨擘
迪士尼（Walt Disney）和印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實工業集團（Reliance Industries）簽署協議，將合併雙方在印度的媒體業務，創建價值85億美元的行業巨擘。根據周三公告，這家合資公司由迪士尼持股36.84%，信實持股16.34%，剩餘的46.82%在Viacom18 Media手上。
Reliance還將另行投資1,150億盧比（14億美元）作為該合資公司的成長資本，而在監管部門批准合併交易後，迪士尼也可能貢獻某些額外資產。合資企業將獲得在印發行迪士尼電影和作品的獨家權利，並有許可證可取用逾30,000項迪士尼內容資產。
合併交易預計將在2024年第4季或2025年第1季完成。
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