日銀委員高田稱通膨達標在望 日圓轉升

日本銀行（央行）委員高田創周四表示，通膨達標終於在望，應考慮調整目前超寬鬆的貨幣政策，包括退出負利率和殖利率曲線管控（YCC）。日圓聞聲走升。

日圓兌美元周四早盤一度升值0.4%至150.06。

日圓在紐約匯市繼續走貶之際，日本財務省主管外匯事務副相神田真人也在巴西G20財長會議席間對媒體表示，對於過度的匯率波動，日本已經做好適時行動的準備。

高田則在一場演講中說：「有必要考慮採取靈活應變的措施，包括目前極寬鬆的貨幣政策該如何退場或調整。」

他主張應該考慮的措施包括退出殖利率曲線管控（YCC）和負利率，並微調日銀原本承諾會持續擴大貨幣基數直到通膨穩定超過2％。

日銀目前引導短期利率為-0.1％，並將10年期公債殖利率限制在0％左右，並繼續大量購買公債在內的資產。