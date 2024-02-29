快訊

LINE免費貼圖4款來了！「找我嗎」、「隨便啊」愛裝傻必下載 也有求愛語句

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

日銀委員高田稱通膨達標在望 日圓轉升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本銀行（央行）委員高田創周四表示，通膨達標終於在望。彭博資訊
日本銀行（央行）委員高田創周四表示，通膨達標終於在望。彭博資訊

日本銀行（央行）委員高田創周四表示，通膨達標終於在望，應考慮調整目前超寬鬆的貨幣政策，包括退出負利率和殖利率曲線管控（YCC）。日圓聞聲走升。

日圓兌美元周四早盤一度升值0.4%至150.06。

日圓在紐約匯市繼續走貶之際，日本財務省主管外匯事務副相神田真人也在巴西G20財長會議席間對媒體表示，對於過度的匯率波動，日本已經做好適時行動的準備。

高田則在一場演講中說：「有必要考慮採取靈活應變的措施，包括目前極寬鬆的貨幣政策該如何退場或調整。」

他主張應該考慮的措施包括退出殖利率曲線管控（YCC）和負利率，並微調日銀原本承諾會持續擴大貨幣基數直到通膨穩定超過2％。

日銀目前引導短期利率為-0.1％，並將10年期公債殖利率限制在0％左右，並繼續大量購買公債在內的資產。

日本 貨幣 通膨

延伸閱讀

輝達亮眼財報抵銷聯準會放鷹 股債同漲

00941申購理由就是因為「它不配息」！ 專家：為股利捨高報酬是捨本逐莫

等待PCE通膨報告 道指連跌三日

3.2% 美上季經濟成長下修

相關新聞

伊爾艾朗：全球經濟前景雖佳 歷史包袱卻大拖後腿

英國劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）在英國金融時報（FT）撰文指出，最近世界各地的經濟與市場似乎…

如何提高生產力？ 試試周休三日

如何提高生產力是縈繞在許多雇主心頭的問題，恨不得員工可以24小時上班，最好再來個全年無休。但路透專欄作家 Lisa Jucca 指出，提高生產力的關鍵，或許是少工作點…

迪士尼攻印度市場出招：攜手信實在當地創建85億美元媒體巨擘

迪士尼（Walt Disney）和印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實工業集團（Reliance I...

日銀委員高田稱通膨達標在望 日圓轉升

日本銀行（央行）委員高田創周四表示，通膨達標終於在望，應考慮調整目前超寬鬆的貨幣政策，包括退出負利率和殖利率曲線管控（Y...

禁「優質地」開展再生能源項目 加國亞伯達省要保護原始景觀

擁有晴朗天空和豐富風力資源的加拿大亞伯達省周三宣布，將阻止在「優質」農地上開展再生能源項目，並限制安裝風力渦輪機，以保護...

Fed官員強調降息步調由數據引導 速度可能有別之前周期

聯準會（Fed）三位官員表示，降息步調取決於即將發布的經濟數據，暗示降低借貸成本的路徑可能有別於之前的降息周期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。