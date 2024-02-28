蘋果棄車保AI 馬斯克致敬點菸只是貓哭耗子 因他接著做了這事
蘋果傳出放棄了追尋十年的造車大夢，特斯拉執行長馬斯克特意在自家社交平台「X」上發了一個「致敬」及「點菸」的表情符號，並稱「一家汽車公司的自然狀態是死亡」，感歎造車之難，破產是汽車公司的常態。
不過，他也不忘趁此機會為自家產品打廣告；他在X上宣告，特斯拉的電動超跑Roadster即將「復活」。馬斯克表示，這款車將是他名下最有價值的兩家公司--特斯拉和SpaceX合作下的結晶，計劃今年底對外亮相，並目標明年開始交車。
馬斯克早在2017年下半年首次公開第二代Roadster的原型車，並表示這款車將在三年後上市，當時還一度收了高達25萬美元的訂金，但如今這款車的交車時間看起來將至少晚了五年。
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