比特幣衝上6萬美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

彭博資訊報導，比特幣價格28日突破6萬美元大關，為兩年多來首見。此種加密貨幣在2021年11月寫下空前新高，逼近6.9萬美元。支持者期盼，這波漲勢能讓價格刷新歷來紀錄。

加密貨幣龍頭今年來已大漲逾40%，部分原因是美國比特幣ETF成功上市，1月11日開始交易以來吸金超過60億美元。市場樂觀情緒升溫，相信需求將擴大至數位資產愛好者以外的族群。數位資產交易平台FalconX的衍生商品主管說：「（漲勢）相當瘋狂。」

比特幣已連五天上漲，本月來更已大漲逾40%，邁向2021年10月以來的最大月線漲幅。根據彭博資訊報價，比特幣28日一度上漲7.1%，至60,755.62美元。

今年1月，美國推出現貨比特幣ETF，引發購買熱潮，並削弱對Fed可能將利率維持更高更久的擔憂。下一次比特幣「減半」將於4月進行，多頭樂觀情緒升溫，認為很快有望突破2021年11月觸及的近6.9萬美元紀錄。

VanEck Associates數位資產研究主管席格爾說：「我們見到散戶和機構投資人對數位黃金興致勃勃的證據」。

加密貨幣 比特幣

延伸閱讀

觀望PCE物價指數…史指那指小漲 道指收跌

台積電加碼還下車？Joeman「一股都沒賣」：1時間點再買進

歷經兩年動盪 比特幣市值再度突破1兆美元大關

比特幣重返5萬美元帶旺板卡廠 麗臺飆漲停

相關新聞

研發10年 蘋果電動車喊卡

知情人士透露，蘋果公司（Apple）已取消研發十年的電動車計畫，放棄執行長庫克在二○一四年啟動的「終極行動裝置」夢想，部...

3.2% 美上季經濟成長下修

美國政府小幅下修去年第4季經濟成長率，但成長步調仍相當強健，顯示去年底景氣仍然熱絡。不過，今年初似已見到成長減速的跡象。

油市疲弱 OPEC+擬延長減產

知情人士透露，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將討論延長自願減產措施到第2季，甚至可能持續到年底，以支撐疲弱的國際油...

美企高管賣股套現3,500億

隨著大盤指數及一些個股創下或接近歷史高點，受高度矚目的企業執行長、創辦人和繼承人正在大量出售其公司股票，包括亞馬遜創辦人...

比特幣衝上6萬美元

彭博資訊報導，比特幣價格28日突破6萬美元大關，為兩年多來首見。此種加密貨幣在2021年11月寫下空前新高，逼近6.9萬...

馬斯克貼文 感嘆造車難

蘋果決定放棄長達十年的電動車研發計畫，引發產業界大咖熱議。特斯拉執行長馬斯克在社交平台X上發了「致敬」及「點菸」的表情符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。