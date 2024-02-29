彭博資訊報導，比特幣價格28日突破6萬美元大關，為兩年多來首見。此種加密貨幣在2021年11月寫下空前新高，逼近6.9萬美元。支持者期盼，這波漲勢能讓價格刷新歷來紀錄。

加密貨幣龍頭今年來已大漲逾40%，部分原因是美國比特幣ETF成功上市，1月11日開始交易以來吸金超過60億美元。市場樂觀情緒升溫，相信需求將擴大至數位資產愛好者以外的族群。數位資產交易平台FalconX的衍生商品主管說：「（漲勢）相當瘋狂。」

比特幣已連五天上漲，本月來更已大漲逾40%，邁向2021年10月以來的最大月線漲幅。根據彭博資訊報價，比特幣28日一度上漲7.1%，至60,755.62美元。

今年1月，美國推出現貨比特幣ETF，引發購買熱潮，並削弱對Fed可能將利率維持更高更久的擔憂。下一次比特幣「減半」將於4月進行，多頭樂觀情緒升溫，認為很快有望突破2021年11月觸及的近6.9萬美元紀錄。

VanEck Associates數位資產研究主管席格爾說：「我們見到散戶和機構投資人對數位黃金興致勃勃的證據」。