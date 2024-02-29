油市疲弱 OPEC+擬延長減產

知情人士透露，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將討論延長自願減產措施到第2季，甚至可能持續到年底，以支撐疲弱的國際油市。另外，俄羅斯已宣布3月1日起禁止汽油出口六個月。

倫敦布蘭特原油4月期貨28日盤中下挫逾1%至每桶82.6美元，西德州中級原油4月期貨也跌1.1%至每桶78.01美元。

路透報導，OPEC+去年11月同意本季共自願減產每日約220萬桶，總減產量將達到每日586萬桶，今年4月起減產量恢復成366萬桶。

不過，知情人士說，如今自願減產措施「可能」延長到第2季，也可能延長到今年底，OPEC+還沒正式討論這些構想，但預料會在3月第一周做出決策，各國也預料將宣布自家決定。OPEC和沙國都未立即回覆路透記者置評請求，但沙國已表示自願減產措施可能延長，俄羅斯2月27日也已命令3月1日起禁止汽油出口六個月，以維持油價穩定，並允許煉油廠歲修。

葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）攻擊紅海商船引發的地緣政治緊張，一度支撐國際油價，但之後經濟成長趨緩與高利率的憂慮已拖累油價回落。

美國石油協會（API）27日公布的數據顯示，23日止當周原油庫存增加843萬桶，中國石油天然氣集團（CNPC）28日也預估中國大陸今年石油需求成長將擴張不到1%，都成為需求疲弱的最新跡象。歐亞集團（Euroasia）更預測，大陸今年每日石油需求將只增加25萬~35萬桶，還不到2019年水準的一半，也未能回到2015~2020年的水穩，因為營建業與汽車業陷入困頓。

此外，投資人期待加薩走廊停火協議有望在未來幾日敲定，也帶給國際油價壓力。美國總統拜登27日表示，根據停火協議草案，以色列已同意在穆斯林齋戒月期間，暫停在加薩走廊的軍事行動，但以色列、哈瑪斯及卡達調停人都對停火協議抱持審慎態度。