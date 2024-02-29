超微（AMD）執行長蘇姿丰最近賣出超過2,000萬美元的超微股票。專家揣測，此舉似乎有投機考量，但超微表示，這種揣測純屬聯想，這項交易沒什麼反常的。

MarketWatch報導，上周五（23日）提交給美國證管會（SEC）的申報資料顯示，蘇姿丰上周三（21日）以162.06~164.84美元的價格，出售12.5萬股超微股票。這項交易是透過允許企業主管和其他內部人以預先設定條件安排售股的Rule 10b5-1交易計畫進行。

雖然蘇姿丰也會在其他時期出售超微股票，但那些交易都涉及在兩年內到期的選擇權。VerityData公司研究部門主管席爾瓦曼認為，蘇姿丰最新售股行動的不同之處，這是她2019年來首次出售非股票選擇權的股票。

超微發言人表示，聚焦於行使出售股票選擇權、以及出售非股票選擇權的股票，只是「聯想」，最新售股交易仍是蘇姿丰10b5計畫的一環，且她在這筆交易後，仍持有大量超微股票。蘇姿丰透過直接與間接持股，擁有約400萬股超微股票，以26日收盤價計算，這些持股價值約7億美元。

席爾瓦曼表示，VerityData會尋找透露出價位觀點的內部人活動，「內部人售股行為的差異通常很小，看似不大的變動，也會具備意義」。

他說，蘇姿丰持有的4.76萬股、履約價12.83美元選擇權，將在8月到期，「值得留意的是，她選擇先以出售非選擇權的股票取得流動性，而非那些即將到期的選擇權」。

他認為，公司內部人出售即將到期的選擇權，通常無關價位問題，但轉向分選擇權的股票，看似「更偏投機考量」，「這些不是會到期的選擇權，所以沒必要以任何特定時程安排出售」。