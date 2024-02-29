Beyond Meat銷售超預期

美國植物肉製造商Beyond Meat的股價27日盤後交易一度飆升106%，28日早盤大漲43%，因該公司發布財報，去年第4季銷售超越市場預期，並預測2024年毛利率可達約10%。

這家經營陷入困境的公司，上季淨損1.551億美元或每股虧損2.4美元，相較下，一年前淨損6,690萬美元或每股虧損1.05美元，但上季表現優於FactSet訪調分析師平均預期的每股虧損89美分。上季營收7,370萬美元，低於一年前的7,990萬美元，但也高於彭博資訊預期的平均值6,680萬美元。

展望2024年，這家市值4.808億美元的公司預估銷售將在3.15億至3.45億美元間。FactSet分析師預估3.444億美元。

Beyond Meat執行長布朗（Ethan Brown）在公布財報的聲明中表示，今年將採取行動爭取轉虧為盈，包括大幅降低營運支出和現金使用、調整定價和生產規模以支持擴大利潤率；以及改造Beyond IV核心平台。這家2009年成立的公司，曾經成功引領話題和潮流，連微軟創辦人蓋茲都大力稱讚並拿錢投資。只可惜好景不常。