紐西蘭央行28日維持基準利率不變，並下調利率預測峰值，暗示前景比市場預期的還要鴿派，引發匯市下挫、債市上漲。官員表示，通膨前景的風險已變得更加平衡。

路透報導，紐西蘭央行28日宣布連續第四次按兵不動，官方隔夜拆款利率維持在5.5%的15年來最高水準，符合路透訪調分析師絕大多數預期；央行並把利率預測峰值從先前的5.7%，調降為5.6%。

這暗示紐國央行正在緩和其鷹派立場，並實質降低了進一步緊縮政策的可能性，將使其與全球其他央行的立場繼續更加保持一致，多數央行都已終止激進升息周期。央行聲明表示：「核心通膨和大多數的通膨預測指標都有所下滑，通膨前景的風險已變得更加平衡。」

但市場上仍有部分聲音押注央行將會升息，這引發了紐國匯市下挫和債市上揚。紐國2年期交換利率從5.195%跳水至4.995%；紐元匯率也貶值近0.9%至0.6112美元，跌破在0.6152美元附近的支撐。

ASB首席經濟學家圖夫雷表示，央行聲明的基調並不像預期的那樣鷹派，「我們認為未來幾個月基準利率無論朝向哪個方向，阻力都將仍舊不小。」央行總裁奧爾在記者會上表示，雖然委員會有討論過升息，「但我們之間有非常強烈的共識，現在的基準利率已經足夠。」