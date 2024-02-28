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輝達股價橫盤到幾時？ 巴隆周刊：下月中GTC將發動新漲勢

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師推測，人工智慧（AI）指標股輝達可能要等到下個月開發者大會登場，才會掙脫近日來股價左搖右擺、橫向整理的格局。路透
分析師推測，人工智慧（AI）指標股輝達可能要等到下個月開發者大會登場，才會掙脫近日來股價左搖右擺、橫向整理的格局。路透

輝達（Nvidia）股價28日盤前下跌，分析師推測，這個人工智慧（AI）指標股可能要等到下個月開發者大會登場，才會掙脫近日來股價左搖右擺、橫向整理的格局，屆時或有新一波漲勢可期待。

巴隆周刊（Barron's）報導，輝達紐約28日盤前股價下跌1.4%，報每股776.00美元。該股27日跌0.5%，以787.01美元收盤，市值約1.98兆美元。

自從輝達上季財報輾壓預期帶動股價飆升後，上周該股大致橫盤，漲不太上去也跌不太下來。

分析師表示，現在眾人期待3月18日號稱「AI盛會」的輝達繪圖處理器技術大會（GTC）登場，可能透露有關下一代B100晶片及其初期需求的細節，屆時有望給輝達乃至於其他AI概念股又一劑強心針。

截至27日收盤止，今年來輝達股價飆漲59%，漲幅遙遙領先標普500指數同時期的6.5%，以及那斯達克綜合指數的6.8%。

指數 格局 標普

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