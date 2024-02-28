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微軟被控壟斷雲端市場 歐盟進行調查

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導
微軟。路透
微軟。路透

據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）1月向至少一家微軟競爭對手發送的文件顯示，監管機構歐盟執委會正在調查微軟是否阻止客戶依賴競爭對手的特定安全軟體。

路透社報導，許多公司多年來都對微軟（Microsoft）的綑綁式銷售和雲端運算商業手段頗有怨言，歐盟監管機構正對此進行調查。微軟表示，已努力解決競爭對手的擔憂。

歐盟執委會作為歐盟的競爭監管機構，正在審查前稱為Azure Active Directory的Microsoft Entra ID身分識別解決方案。

這項產品讓企業控制誰能登入其雲端應用程式。根據路透社見到的文件，監管機構試圖瞭解微軟的客戶是否能僅用競爭對手的軟體進行身分驗證，或者還必須同時使用Microsoft Entra ID。

科技新聞網站The Information今天引用一份發送給微軟競爭對手的文件，報導歐盟執委會進行調查的消息。

Alphabet旗下的谷歌（Google）本週擴大抨擊微軟的雲端運算商業手段，稱微軟企圖壟斷市場，恐危害生成式人工智慧（Generative AI）等新興技術發展。微軟已否認這一說法。

歐盟執委會和微軟沒有立即回應路透社的置評請求。

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