美股是泡沫行情？歷史說「不」有原因 資管巨擘調整持倉買台積

美股科技七雄迅猛上漲，使得標普500指數過去一年出現頭重腳輕的走勢，看跌的投資人相信美股正處於泡沫之中。但歷史經驗顯示情況未必如此。

MarketWatch報導，根據DataTrek分析師團隊，1974年以來，標普500指數每次泡沫達到頂峰的前三年，漲幅都超過100%。而儘管美股過去三年一路狂飆，標普500指數的表現卻相對平淡。該指數上漲31%，僅略高於29%的三年滾動報酬率。

DataTrek舉例說明：標普500指數在1987年10月股災、2000年網路泡沫破滅、甚至疫後2022年1月牛市高峰的前三年，全翻了一倍。

DataTrek共同創辦人Nicholas Colas和Jessica Rabe周二發表報告說，這意味如果歷史能提供指引，投資人就能排除「泡沫風險」。儘管不是不可能出現較溫和的回檔，但他們持續看好目前這個價位的大型股。

過去的經驗不見得能保證未來的表現，投資人當然仍有理由保持謹慎。根據彭博資訊報導，資產管理巨擘Capital Group調整了對美國科技股的持倉。

該公司股票投資總監Andy Budden在新加坡的一場會議上表示，這家規模達2.5兆美元的公司削減部分股票的持倉，這些公司的出色表現正在催生「溫和泡沫」，同時增持了輝達（Nvidia）以外的一些大型半導體股票。

調整的舉動凸顯出投資人愈來愈質疑科技七雄能否複製去年的表現，當時由這七支股票構成的指數漲幅超過一倍，標普500指數的漲幅是24%。

Budden的觀點呼應了部分同行。一些避險基金去年第4季削減了科技七雄的頭寸。例如有女股神美譽的伍德（Cathie Wood）旗下ETF近幾季一直在降低Nvidia的曝險。 美國銀行（BofA）策略師Michael Haratnett等人2月中曾指出，科技股目前走勢與此前的泡沫期有諸多相似之處，意味科技七雄正接近但尚未達到可能導致泡沫破滅的水準。

彭博資訊彙編數據顯示，Capital Group已連五季賣出特斯拉的持股，在截至12月的兩季增持微軟、Meta和台積電ADR。