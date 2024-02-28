快訊

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

半夜「追追追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒真面目掀共鳴：就是這聲音

扶輪社當眾拆台幻術師大仙表演挨轟 謝和弦嘲諷「以為是小學生」

美股是泡沫行情？歷史說「不」有原因 資管巨擘調整持倉買台積

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股科技七雄迅猛上漲，使得標普500指數過去一年出現頭重腳輕的走勢，而看跌的投資人相信美股正處於泡沫之中，但歷史經驗顯示情況未必如此。美聯社
美股科技七雄迅猛上漲，使得標普500指數過去一年出現頭重腳輕的走勢，而看跌的投資人相信美股正處於泡沫之中，但歷史經驗顯示情況未必如此。美聯社

美股科技七雄迅猛上漲，使得標普500指數過去一年出現頭重腳輕的走勢，看跌的投資人相信美股正處於泡沫之中。但歷史經驗顯示情況未必如此。

MarketWatch報導，根據DataTrek分析師團隊，1974年以來，標普500指數每次泡沫達到頂峰的前三年，漲幅都超過100%。而儘管美股過去三年一路狂飆，標普500指數的表現卻相對平淡。該指數上漲31%，僅略高於29%的三年滾動報酬率。

DataTrek舉例說明：標普500指數在1987年10月股災、2000年網路泡沫破滅、甚至疫後2022年1月牛市高峰的前三年，全翻了一倍。

DataTrek共同創辦人Nicholas Colas和Jessica Rabe周二發表報告說，這意味如果歷史能提供指引，投資人就能排除「泡沫風險」。儘管不是不可能出現較溫和的回檔，但他們持續看好目前這個價位的大型股。

過去的經驗不見得能保證未來的表現，投資人當然仍有理由保持謹慎。根據彭博資訊報導，資產管理巨擘Capital Group調整了對美國科技股的持倉。

該公司股票投資總監Andy Budden在新加坡的一場會議上表示，這家規模達2.5兆美元的公司削減部分股票的持倉，這些公司的出色表現正在催生「溫和泡沫」，同時增持了輝達（Nvidia）以外的一些大型半導體股票。

調整的舉動凸顯出投資人愈來愈質疑科技七雄能否複製去年的表現，當時由這七支股票構成的指數漲幅超過一倍，標普500指數的漲幅是24%。

Budden的觀點呼應了部分同行。一些避險基金去年第4季削減了科技七雄的頭寸。例如有女股神美譽的伍德（Cathie Wood）旗下ETF近幾季一直在降低Nvidia的曝險。 美國銀行（BofA）策略師Michael Haratnett等人2月中曾指出，科技股目前走勢與此前的泡沫期有諸多相似之處，意味科技七雄正接近但尚未達到可能導致泡沫破滅的水準。

彭博資訊彙編數據顯示，Capital Group已連五季賣出特斯拉的持股，在截至12月的兩季增持微軟、Meta和台積電ADR。

投資人 指數 標普

延伸閱讀

Meta祖克柏十多年首次訪韓 將與三星李在鎔、LG電子執行長會面

受美禁令影響…研調認為 NVIDIA 後續發展有三挑戰

台積熊本廠開幕！科技業揭外派生活「有夠爽」 再揭一招：現賺1,500萬

台積熊本廠食堂徵人「月收10萬」包吃包住？ 內行發聲：大家都搞錯了

相關新聞

美股是泡沫行情？歷史說「不」有原因 資管巨擘調整持倉買台積

美股科技七雄迅猛上漲，使得標普500指數過去一年出現頭重腳輕的走勢，看跌的投資人相信美股正處於泡沫之中。但歷史經驗顯示情...

AMD執行長蘇姿丰售股進帳2,000萬美元 專家指稱蘊含這個意義

超微（AMD）執行長蘇姿丰最近賣出超過2,000萬美元的超微股票，有專家指出，此舉和她過去的行為不太一樣，超微則說，這沒...

日經：蘋果Vision Pro拆解 42%成本來自日本 台灣占9%

日經新聞報導，蘋果最新產品頭戴式裝置 Apple Vision Pro 拆解後發現，日本供應商占產品成本42％，成為這款...

美國再度調查應材中國大陸事業 應材股價盤後重挫

彭博資訊報導，美國聯邦政府部會已對應用材料（Applied Materials）出貨給中國大陸客戶的事宜，發出新一輪索取...

禮來強敵到！Viking Therapeutics減重藥療效佳 股價漲逾1倍

美國生技公司Viking Therapeutics的股價周二飆漲121%，收在創紀錄高點的85.05美元。該公司稍早前宣...

印度債好熱 南韓散戶也加入瘋潮 錢進印債ETF

對印度債券市場的狂熱已經蔓延到南韓。未來資產管理公司（Mirae Asset Management）一檔沉寂多年、專買印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。